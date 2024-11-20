Роналду сможет забить 1000 голов? Разбираем вероятность потенциального рекорда

Таким образом, если взять среднее арифметическое, после переезда на Ближний Восток Роналду забивает 0,84 гола за игру. Всего за год Криштиану может принять участие в 50−60 официальных матчах. Возьмем среднее число и здесь: 55 матчей. Итоговый вывод: чтобы забить 90 голов, португальцу придется сыграть еще в 107 официальных встречах. Это означает, что Роналду рассчитывает выступать на высшем уровне еще как минимум два года — до возраста 41 года. И, скорее всего, мы увидим его в деле на ЧМ-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США.