Роналду сможет забить 1000 голов? Разбираем вероятность потенциального рекорда

15 ноября сборная Португалии разгромила сборную Польши в матче Лиги наций (5:1), а Криштиану Роналду оформил дубль, забив один гол с пенальти и один с игры. Теперь на счету португальца 910 голов, забитых за всю карьеру, — Криш стремительно летит к заветной тысяче. Давайте разбираться, как скоро ему покорится этот рекорд.
Всего Роналду осталось забить 90 мячей. Посмотрим его статистику за 2024 год: к середине ноября Криштиану «нафармил» 37 голов в 47 матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии. В среднем это составляет 0,78 гола за игру. В прошлом календарном году, также выступая за Португалию и «Аль-Наср», португалец забил 54 мяча в 59 матчах; это составляло 0,91 гола за игру.
Таким образом, если взять среднее арифметическое, после переезда на Ближний Восток Роналду забивает 0,84 гола за игру. Всего за год Криштиану может принять участие в 50−60 официальных матчах. Возьмем среднее число и здесь: 55 матчей. Итоговый вывод: чтобы забить 90 голов, португальцу придется сыграть еще в 107 официальных встречах. Это означает, что Роналду рассчитывает выступать на высшем уровне еще как минимум два года — до возраста 41 года. И, скорее всего, мы увидим его в деле на ЧМ-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США.
Сам Криштиану скромно говорит, что его не сильно заботит потенциальный рекорд: «Честно говоря, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не думаю об этом». Но, зная его натуру, можно уверенно предположить, что он сделает все, чтобы добраться до итоговой тысячи.
Как отмечает телеграм-канал «че поставить», букмекеры прямо сейчас предлагают поставить на то, что португальцу покорится 1000 голов, с коэффициентом 7,00. Для сравнения, на то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, можно поставить с коэффициентом 1,37. Так что Криштиану придется серьезно постараться — и это, пожалуй, последний большой вызов в его великой карьере. Впрочем, почти со всеми вызовами в прошлом он играючи справлялся.
Тимофей Яценко