Российский судья заставил Роналду хвататься за голову! Криштиану забил, но это не помогло

«Аль-Наср» давил и дважды претендовал на пенальти. В первом случае Иванов даже не обратил внимания на картинное падение Роналду — пусть тот и недоумённо разводил руками. А вот во втором, уже на 85-й минуте, нарушение на Отавио было пограничным. Российский арбитр посчитал, что здесь тоже не 11-метровый. Криш хватался за голову и побежал в его сторону. Никакого эффекта это не принесло.