Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля

При желании можно вспомнить не один эпизод, когда Головин лишался результативных баллов из-за вратарских сейвов или промахов партнеров. Но зачем ворошить прошлое, если есть свежий пример из игры с «Брестом», когда россиянин вывел Аклиуша один на один, и тот попал в стойку?! Видимо, на этом фортуна решила, что уже достаточно испытывала Головина, и его час настал. Монегаски накрыли «пиратов» прессингом у их штрафной, мяч отскочил к Александру и спустя мгновение с левой был отправлен в нижний угол рикошетом от штанги.