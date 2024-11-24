Главная сенсация Серии А. Новый клуб де Хеа рвётся в Лигу чемпионов

За 11 матчей Серии А у нападающего восемь голов и один ассист! Причём пенальти он бил только раз — и то не переиграл миланского Мика Меньяна. Спасибо огромному доверию со стороны тренерского штаба, которого в других командах к нему не было и близко. Кин стал во Флоренции примой. Заметно, как его окрыляет подобное отношение. Он всё время находится на грани офсайда и в среднем попадает во «вне игры» практически два раза за 90 минут. Но часто оказывается в правильном положении и на высокой скорости убегает от защитников — отсюда и такая скорострельность. Мойзе теперь не «новый Марио Балотелли», а «новый Филиппо Индзаги».