Первый матч Аморима в «МЮ» разочаровал. Новая схема с аутсайдером не сработала

Как и ожидалось Аморим использовал свою любимую расстановку с тремя центральными защитниками. При обороне пятёрка человек сзади выглядела так справа налево: Диалло, Мазрауи, де Лигт, Эванс, Дало. В полузащите вышли Каземиро и Эриксен. Тройку нападения составили Бруну, Гарначо и Рашфорд, вернувшийся на позицию центрального форварда. При владении «МЮ» старался разыгрывать мяч низом от ворот, при этом помогать защитникам опускался Эриксен, а не Бруну, который держался теперь ближе к атаке. Что касается самого Аморима, то он запомнился тем, что значительную часть матча смотрел за игрой, сидя на корточках.