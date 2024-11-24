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Первый матч Аморима в «МЮ» разочаровал. Новая схема с аутсайдером не сработала

«Ипсвич» заставил соперника перестроиться по ходу второго тайма. И отобрал у «Юнайтед» очки.

Источник: Getty Images

Новый тренер «МЮ» Рубен Аморим начинает с ничьей. «Ипсвич» — вторая команда с конца таблицы, но выдала уверенный матч. По созданным моментам смотрелась даже не хуже гостей. Хотя «МЮ» потребовалось лишь 79 секунд, чтобы отличиться.

Диалло убежал в контратаку, пройдя с мячом со своей половины поля до чужой штрафной, а затем сделал подачу вдоль ворот. Рашфорд сыграл на опережение, забив второй раз в этом сезоне. Получилось так, что «МЮ» отличился ещё до того, как удалось присмотреться к новой схеме команды.

Как и ожидалось Аморим использовал свою любимую расстановку с тремя центральными защитниками. При обороне пятёрка человек сзади выглядела так справа налево: Диалло, Мазрауи, де Лигт, Эванс, Дало. В полузащите вышли Каземиро и Эриксен. Тройку нападения составили Бруну, Гарначо и Рашфорд, вернувшийся на позицию центрального форварда. При владении «МЮ» старался разыгрывать мяч низом от ворот, при этом помогать защитникам опускался Эриксен, а не Бруну, который держался теперь ближе к атаке. Что касается самого Аморима, то он запомнился тем, что значительную часть матча смотрел за игрой, сидя на корточках.

В первом тайме «Ипсвич» держал мяч наравне с «МЮ» (49,5% против 50,5%) и создавал неплохие моменты. Хозяева сравняли счёт до перерыва — к этому шло. Хатчинсон, которого «Челси» отдал «Ипсвичу» в аренду, пробил с 20 метров в самую девятку. Было похоже, что Онана дотянулся бы до мяча, но помешал небольшой рикошет от головы Мазрауи.

Кого в этом матче стоит отметить, так это как раз вратаря «МЮ». Онана совершил крутой сейв и в первом, и во втором тайме, когда ему били без помех из абсолютно убойных позиций. Оба раза голкипер выходил из ворот, сокращая дистанцию, и успевал отбить удары.

Во втором тайме «МЮ» забрал мяч (владение: 68,4% против 31,6%), но лучшие моменты всё равно создавал на контратаках. При неподходящем счёте Аморим даже выпустил сразу двух форвардов — Хойлунда и Зиркзее. Первый заменил Рашфорда в центре нападения, а второй, по сути, занял позицию Бруну, который отправился ниже в полузащиту. Настолько атакующий состав «МЮ» хоть и владел инициативой, но лучший момент позволил создать гостям. На 86-й минуте опасно пробил Чаплин, хотя и там справился Онана. В результате во втором тайме не забил никто.

Ничья позволила «Ипсвичу» подняться на 18-е место. На спасительном 17-м месте находится «Вулверхэмптон», который идёт выше лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей. «МЮ» же остался на своём 12-м месте.

Григорий Телингатер

Ипсвич
1:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 12
24.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Portman Road
Главные тренеры
Киран Маккенна
Рубен Аморим
Голы
Ипсвич
Омари Хатчинсон
43′
Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
2′
Составы команд
Ипсвич
1
Ариянет Мурич
3
Лиф Дэвис
15
Кэмерон Берджесс
26
Дара О`Ши
40
Аксель Туанзебе
5
Сэм Морси
20
Омари Хатчинсон
7
Уэс Бернс
82′
10
Конор Чаплин
12
Йенс Каюсте
65′
14
Джек Тэйлор
23
Сэмми Смодич
65′
47
Джек Кларк
19
Лиам Делап
81′
16
Али Аль-Хамади
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
35
Джонни Эванс
56′
23
Люк Шоу
14
Кристиан Эриксен
68′
9
Расмус Хейлунн
18
Каземиру
56′
25
Мануэль Угарте
10
Маркус Рэшфорд
68′
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
86′
7
Мэйсон Маунт
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ипсвич
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь