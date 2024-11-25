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Кто хоронил интригу в чемпионской гонке Испании? «Реал» на классе показал — рано

После разгромной победы команды Анчелотти отрыв «Барсы» тает на глазах.

Источник: Getty Images

«Реал» на классе разобрался с «Леганесом». Куртуа вернулся, но всё время скучал, пока полевые игроки спокойно делали разницу.

Из-за безумного количества травм Анчелотти пришлось экспериментировать. Справа в обороне вышел Вальверде. Наконец-то в основу попал Гюлер. Вспомнил, что такое играть с первых минут, Себальос. Впервые в старте оказался 21-летний Рауль Асенсио — защитник с максимально футбольным сочетанием имени и фамилии в матче с «Осасуной» экстренно подменял Милитао.

В центре нападения вышел Винисиус. Мбаппе же носился по левому флангу. Видимо, так тренерский штаб пытался вернуть ему привычную роль, с которой он сверкал ярче всего. А с ней и уверенность. Ещё одна новость точно порадует болельщиков «Реала» — спустя месяц отсутствия вернулся Куртуа! Крайне вовремя — скоро выезд на «Энфилд».

Мбаппе действительно окрылил левый фланг. На пятой минуте он проверил реакцию Дмитровича, а на 10-й открылся под проникающую передачу Винисиуса, выскочил к воротам и забил в ближний угол. Но из офсайда. Классика. Там к арбитру Рохасу вопросов не было никаких. Зато на 35-й минуте они появились. Вини в чужой штрафной среагировал на рикошет от ноги Тапии, и Альтимира стукнул его по ноге. Да, бразилец подставлялся и выставил ногу, как бы намекая: врежь сюда. Имеет ли это значение? Спорно.

Сам Винисиус, правда, тоже молодец. Смещался он с правого фланга в центр, и соперник ему рукой по груди попал. Что сделал бразилец? Схватился за лицо. Пятёрка за артистизм! И за блестящий ассист на Мбаппе в самом конце первого тайма. Альтимира почувствовал себя Роналдиньо и пошёл в безрассудный дриблинг недалеко от своих ворот. Большая ошибка. Цепкий отбор Беллингема, ускорение Винисиуса мимо Гонсалеса и пас на дальнюю штангу привели к голу Мбаппе в пустые ворота.

У «Реала» ранее не было прямо железобетонных моментов, но по совокупности на гол он точно наиграл. «Леганес» же совсем ничего не показывал. Мунир в перекладину стрельнул из офсайда разве что. И это Вальверде не было в центре поля. Смещениями вперёд качественно обороняться помогал Асенсио. Хорош был и Гюлер: однажды накрутил двоих и пальнул в дальний угол — спас Дмитрович.

В самом начале второго тайма Куртуа настигло затмение: бельгиец заигрался с мячом, и его запрессинговал де ла Фуэнте. Мигель практически отобрал мяч — не повезло с рикошетом. После появился ещё один повод наказать «Леганес» 11-метровым, когда Настасич двумя руками хватал Беллингема — Рохас и тут проигнорировал.

«Реал» справился и без судейского костыля. «Сливочные» заработали стандарт вблизи чужой штрафной. Себальос катнул Гюлеру, и тот оставил мяч Вальверде. Плотный удар уругвайца низом угодил точно в цель, а стенка «Леганеса» рассыпалась — спасибо де ла Фуэнте. Примерно так же наказывали «Вальядолид».

Удержать победный счёт оставалось делом техники. Ещё вываливался на ворота и бесхитростно бил Мбаппе, мог забивать Гюлер — его на дуэль (как окажется, проигрышную) с Дмитровичем выводил Винисиус. Оформить 3:0 всё же получилось. Не без везения: удар Браима, рикошет от Тапии, попадание в перекладину, добивание головой Беллингема.

«Реал» на классе разобрался там, где и должен был, и по потерянным очкам приблизился к «Барсе» на минимальное расстояние. Кто там хоронил чемпионскую интригу после «класико»? Осталось наладить дела в Лиге чемпионов. Там это сделать будет гораздо сложнее.

Георгий Илющенко

Леганес
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 14
24.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Butarque, 12338 зрителей
Главные тренеры
Борха Хименес
Карло Анчелотти
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
43′
Федерико Вальверде
(Арда Гюлер)
66′
Джуд Беллингем
85′
Составы команд
Леганес
13
Марко Дмитрович
6
Серхио Гонсалес
20
Хавьер Эрнандес
22
Матия Настасич
5
Ренато Тапия
11
Хуан Крус
2
Адрия Альтимира
69′
75′
12
Валентен Розье
14
Дарко Брашанац
75′
18
Себастьен Аллер
17
Иван Нейу
58′
24
Хулиан Чикко
9
Мигель де ла Фуэнте
49′
86′
19
Диего Гарсия
23
Мунир Эль-Хаддади
59′
10
Даниэль Раба
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
87′
16
Эндрик
15
Арда Гюлер
75′
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
83′
10
Лука Модрич
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
0
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
17
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Леганес
Чемпионат Испании: таблица и календарь