Кто хоронил интригу в чемпионской гонке Испании? «Реал» на классе показал — рано

Мбаппе действительно окрылил левый фланг. На пятой минуте он проверил реакцию Дмитровича, а на 10-й открылся под проникающую передачу Винисиуса, выскочил к воротам и забил в ближний угол. Но из офсайда. Классика. Там к арбитру Рохасу вопросов не было никаких. Зато на 35-й минуте они появились. Вини в чужой штрафной среагировал на рикошет от ноги Тапии, и Альтимира стукнул его по ноге. Да, бразилец подставлялся и выставил ногу, как бы намекая: врежь сюда. Имеет ли это значение? Спорно.