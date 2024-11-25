Василий Березуцкий впервые стал главным тренером. Возглавил «Сабах», в котором работал Мусаев

«Хочу пожелать Василию удачи, каждая лига сложна по-своему. Там есть явный лидер — “Карабах”. Он хорошо укомплектован и выступает на международной арене. Также есть “Нефтчи”. Соперники там серьезные, а футбол развивается. Березуцкий попадет в хорошую среду с большими профессиональными перспективами. Наверное, Василию там будет интересно. Это квалифицированный и серьезный чемпионат. Очень хорошо, что бывший футболист стал тренером, прошлое игрока поможет Василию», — цитирует Семина matchtv.ru.