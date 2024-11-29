Футболиста «Баварии» задержали за вождение в нетрезвом виде

Дэвису 24 года. Он выступает в составе «Баварии» с января 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. Всего в его активе 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами. Также на его счету 56 встреч в составе сборной Канады и 15 голов.