Футболиста «Баварии» задержали за вождение в нетрезвом виде

По информации издания, инцидент произошел в ночь на четверг, машину футболиста марки Lamborghini остановили в центре Мюнхена для проверки документов. Во время осмотра сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя от игрока.
После прохождения теста на алкоголь, который показал результат 0,6 промилле, игроку грозит штраф в размере 500 евро и лишение прав на управление автомобилем на месяц. Сообщается, что после остановки транспортного средства за руль пересел пассажир, который ехал с футболистом.
Дэвису 24 года. Он выступает в составе «Баварии» с января 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. Всего в его активе 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами. Также на его счету 56 встреч в составе сборной Канады и 15 голов.