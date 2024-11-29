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Футболиста «Баварии» задержали за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канадский футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает Blick.

Источник: AP 2024

По информации издания, инцидент произошел в ночь на четверг, машину футболиста марки Lamborghini остановили в центре Мюнхена для проверки документов. Во время осмотра сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя от игрока.

После прохождения теста на алкоголь, который показал результат 0,6 промилле, игроку грозит штраф в размере 500 евро и лишение прав на управление автомобилем на месяц. Сообщается, что после остановки транспортного средства за руль пересел пассажир, который ехал с футболистом.

Дэвису 24 года. Он выступает в составе «Баварии» с января 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. Всего в его активе 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами. Также на его счету 56 встреч в составе сборной Канады и 15 голов.

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