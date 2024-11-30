«Арсенал» и «Нафтан» выиграли в матчах чемпионата Беларуси по футболу

Новополоцкий «Нафтан» одолел на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 1:0, благодаря точному удару Антона Сучкова на 24-й минуте встречи. С таким же результатом дзержинский «Арсенал» выиграл у «Гомеля», единственный мяч на 36-й минуте матча забил Новак Мялковский. Ранее в стартовом поединке 30-го тура борисовский БАТЭ разгромил у себя дома футболистов «Сморгони» — 7:4.



Еще четыре встречи состоятся 1 декабря: «Неман» (Гродно) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Шахтер» (Солигорск) — «Днепр» (Могилев), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск». В последней игре 34-го чемпионата страны 7 декабря брестское «Динамо» примет обладателей золотых медалей минских динамовцев. Кроме того, 2 декабря состоится перенесенный матч 16-го тура: «Сморгонь» примет минское «Динамо».



Чемпионами Беларуси второй раз подряд досрочно стали футболисты минского «Динамо», которые набрали 67 очков, серебряные медали второй год кряду завоевал «Неман» (62 балла), бронза также второй сезон подряд у «Торпедо-БелАЗа» (59 очков).



Высшую лигу покидают «Днепр» и «Шахтер», на смену которым придут футболисты «Молодечно» и витебского «Макслайна». Новополоцкий «Нафтан», занявший 14-е место, 4 и 7 декабря встретится с третьей командой первой лиги — «Нивой» из Долбизно — за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.