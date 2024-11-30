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Впервые в истории АПЛ футболист сделал хет-трик с пенальти

Форвард «Борнмута» Джастин Клюйверт, сын знаменитого голландского футболиста Патрика Клюйверта, забил три мяча «Вулверхэмптону».

Источник: Getty Images

Футболисты «Борнмута» обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 4:2 в гостевом матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Впервые в истории АПЛ футболист сделал хет-трик с пенальти — Джастин Клюйверт забил на 3-й, 18-й и 74-й минутах. У «Борнмута» также отличился Милош Керкез (8). В составе хозяев дубль на счету Йёргена Странна Ларсена (5, 69).

25-летний Клюйверт забил пять голов в нынешнем сезоне АПЛ. За «Борнмут» он выступает с 2023 года. Это сын знаменитого голландского форварда Патрика Клюйверта, двукратного бронзового призера чемпионатов Европы и бывшего игрока «Барселоны», «Милана» и «Аякса».

«Борнмут» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с девятью очками расположился на 18-й строчке.

Вулверхэмптон
2:4
Первый тайм: 1:3
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 13
30.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Гэри О`Нил
Андони Ираола
Голы
Вулверхэмптон
Йорген Странд Ларсен
(Жан-Рикне Беллегард)
5′
Йорген Странд Ларсен
(Гонсалу Гедеш)
69′
Борнмут
Джастин Клюйверт
3′
Милош Керкез
(Маркус Таверньер)
8′
Джастин Клюйверт
18′
Джастин Клюйверт
74′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
73′
3
Райан Аит Нури
22
Нелсон Семеду
2′
5
Марио Лемина
76′
8
Жоау Гомес
9
Йорген Странд Ларсен
90+4′
10
Матеус Кунья
24
Тоте Гомеш
64′
26
Карлуш Боржеш
7
Андре
82′
11
Хван Хи Чхан
19
Родригу Гомеш
46′
15
Крейг Доусон
53′
27
Жан-Рикне Беллегард
64′
29
Гонсалу Гедеш
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
3
Милош Керкез
15
Адам Смит
27
Илья Забарный
45′
10
Райан Кристи
12
Тайлер Адамс
16
Маркус Таверньер
5
Маркос Сенеси
82′
2
Дин Хейсен
7
Дэвид Брукс
64′
11
Данго Уаттара
9
Эванилсон
77′
29
Филип Биллинг
19
Джастин Клюйверт
77′
26
Энес Юнал
Статистика
5
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
13
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вулверхэмптон
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь