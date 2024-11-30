Футболисты «Борнмута» обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 4:2 в гостевом матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Впервые в истории АПЛ футболист сделал хет-трик с пенальти — Джастин Клюйверт забил на 3-й, 18-й и 74-й минутах. У «Борнмута» также отличился Милош Керкез (8). В составе хозяев дубль на счету Йёргена Странна Ларсена (5, 69).
25-летний Клюйверт забил пять голов в нынешнем сезоне АПЛ. За «Борнмут» он выступает с 2023 года. Это сын знаменитого голландского форварда Патрика Клюйверта, двукратного бронзового призера чемпионатов Европы и бывшего игрока «Барселоны», «Милана» и «Аякса».
«Борнмут» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с девятью очками расположился на 18-й строчке.