Впервые в истории АПЛ футболист сделал хет-трик с пенальти

25-летний Клюйверт забил пять голов в нынешнем сезоне АПЛ. За «Борнмут» он выступает с 2023 года. Это сын знаменитого голландского форварда Патрика Клюйверта, двукратного бронзового призера чемпионатов Европы и бывшего игрока «Барселоны», «Милана» и «Аякса».