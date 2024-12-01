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«Неман» победил футболистов «Минска» на финише чемпионата Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги прошли очередные встречи 30-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Серебряный призер гродненский «Неман» завершил сезон крупной домашней победой над футболистами «Минска» — 4:0. В Мозыре местная «Славия» уступила обладателю бронзовых наград жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:2. В Солигорске «Шахтер» проиграл могилевскому «Днепру» — 1:2. В Минске «Ислочь» одолела футболистов «Витебска» — 1:0.

Ранее дзержинский «Арсенал» победил футболистов «Гомеля» со счетом 1:0, а новополоцкий «Нафтан» с таким же результатом переиграл футболистов «Слуцка». Борисовский БАТЭ разгромил у себя дома гостей из «Сморгони» — 7:4.

В последней игре 34-го чемпионата страны брестское «Динамо» 7 декабря примет чемпионов страны минских динамовцев. Кроме того, 2 декабря состоится перенесенный матч 16-го тура: «Сморгонь» встретится с минским «Динамо».

Неман
4:0
Первый тайм: 0:0
Минск
Футбол, Беларусь, 30-й тур
1.12.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь Ковалевич
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Желтые карточки
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Чемпионат Беларуси: таблица и календарь