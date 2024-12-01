«Неман» победил футболистов «Минска» на финише чемпионата Беларуси

Серебряный призер гродненский «Неман» завершил сезон крупной домашней победой над футболистами «Минска» — 4:0. В Мозыре местная «Славия» уступила обладателю бронзовых наград жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:2. В Солигорске «Шахтер» проиграл могилевскому «Днепру» — 1:2. В Минске «Ислочь» одолела футболистов «Витебска» — 1:0.



Ранее дзержинский «Арсенал» победил футболистов «Гомеля» со счетом 1:0, а новополоцкий «Нафтан» с таким же результатом переиграл футболистов «Слуцка». Борисовский БАТЭ разгромил у себя дома гостей из «Сморгони» — 7:4.



В последней игре 34-го чемпионата страны брестское «Динамо» 7 декабря примет чемпионов страны минских динамовцев. Кроме того, 2 декабря состоится перенесенный матч 16-го тура: «Сморгонь» встретится с минским «Динамо».