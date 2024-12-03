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Футбольный клуб «Гавр» запретил посещать матчи команды шестилетнему болельщику

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Гавр» на полтора месяца запретил посещать матчи команды шестилетнему болельщику, который нарушал правила нахождения на стадионе. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Сообщается, что во время матча чемпионата Франции против «Реймса» (0:3), который прошел на домашнем стадионе «Гавра» 10 ноября, мальчик бросал картонные стаканчики и бумажные шарики, которые упали на территорию за рекламными щитами у поля.

«Это немного грустно, но мы обязаны применить меры в этом вопросе. Мы должны повысить осведомленность наших болельщиков и показать, что стадион является местом праздника, а не местом для выпуска пара», — приводит L'Equipe слова источника в клубе.

После 13 туров «Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В составе команды выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Гавр
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