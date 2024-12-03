Футбольный клуб «Гавр» запретил посещать матчи команды шестилетнему болельщику

Сообщается, что во время матча чемпионата Франции против «Реймса» (0:3), который прошел на домашнем стадионе «Гавра» 10 ноября, мальчик бросал картонные стаканчики и бумажные шарики, которые упали на территорию за рекламными щитами у поля.
«Это немного грустно, но мы обязаны применить меры в этом вопросе. Мы должны повысить осведомленность наших болельщиков и показать, что стадион является местом праздника, а не местом для выпуска пара», — приводит L'Equipe слова источника в клубе.
После 13 туров «Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В составе команды выступает российский полузащитник Далер Кузяев.