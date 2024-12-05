«Ливерпуль» феерически оступился в АПЛ! Эта ошибка будет сниться вратарю в кошмарах

Всё? Нет, не всё! И здесь уже настоящая трагедия. «Ньюкасл» на 90-й минуте заработал довольно безобидный штрафной, пошла не самая удачная подача на дальнюю штангу. Вратарь «Ливерпуля» Келлехер мог спокойно забирать мяч, но решил дать ему уйти за лицевую. Только вот на лицевую прибежал Шер — и практически с нулевого угла проткнул мяч в пустые ворота.