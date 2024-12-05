Мохамед Салах установил рекорд АПЛ всех времён

По информации источника, у Салаха уже 37 матчей, в которых он совершил два и более результативных действия (минимум 1 гол и 1 ассист). Ранее рекорд по этому показателю принадлежал экс-форварду «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни. Примечательно то, что Салах сыграл на 214 игр меньше, чем англичанин.