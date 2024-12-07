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Динамовцы Бреста и Минска сыграли вничью в последнем матче чемпионата Беларуси, «Нафтан» остался в элите

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» не удержали победу над минскими динамовцами в заключительном матче 34-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем динамовском дерби хозяева вышли вперед на 17-й минуте после точного удара Егора Корцова, для которого этот гол стал 16-м в нынешнем первенстве. Однако удержать победный счет брестчанам не удалось — на 69-й минуте игры Александр Селява восстановил паритет — 1:1.

Минские динамовцы во второй раз подряд завоевали золотые медали, а брестчане заняли четвертое место. Серебро у гродненского «Немана», бронза в активе жодинского «Торпедо-БелАЗа». Лучшим бомбардиром белорусского первенства стал габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, который 17 раз поражал ворота соперников.

Высшую лигу покидают могилевский «Днепр» и солигорский «Шахтер», которых заменят футболисты «Молодечно» и витебского «Макслайна». Сегодня новополоцкий «Нафтан», занявший 14-е место в высшей лиге, со счетом 2:0 обыграл на своем поле третью команду первой лиги «Ниву» из Долбизно во втором переходном поединке и сохранил прописку в элитном дивизионе. В первой встрече, состоявшейся 4 декабря в Бресте, «Нафтан» победил «Ниву» со счетом 3:1.

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