Динамовцы Бреста и Минска сыграли вничью в последнем матче чемпионата Беларуси, «Нафтан» остался в элите

В сегодняшнем динамовском дерби хозяева вышли вперед на 17-й минуте после точного удара Егора Корцова, для которого этот гол стал 16-м в нынешнем первенстве. Однако удержать победный счет брестчанам не удалось — на 69-й минуте игры Александр Селява восстановил паритет — 1:1.



Минские динамовцы во второй раз подряд завоевали золотые медали, а брестчане заняли четвертое место. Серебро у гродненского «Немана», бронза в активе жодинского «Торпедо-БелАЗа». Лучшим бомбардиром белорусского первенства стал габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, который 17 раз поражал ворота соперников.



Высшую лигу покидают могилевский «Днепр» и солигорский «Шахтер», которых заменят футболисты «Молодечно» и витебского «Макслайна». Сегодня новополоцкий «Нафтан», занявший 14-е место в высшей лиге, со счетом 2:0 обыграл на своем поле третью команду первой лиги «Ниву» из Долбизно во втором переходном поединке и сохранил прописку в элитном дивизионе. В первой встрече, состоявшейся 4 декабря в Бресте, «Нафтан» победил «Ниву» со счетом 3:1.