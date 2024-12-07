Футболист «Вест Хэма» попал в серьезное ДТП

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в серьезное ДТП, сообщил клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети Х.
«“Вест Хэм” может подтвердить, что Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Мысли и молитвы всех в клубе сейчас с Майклом, его семьей и друзьями», — говорится в сообщении.
В клубе пообещали в надлежащее время рассказать подробности происшествия.
Ранее 7 декабря в соцсетях стали распространяться фото сильно разбитого Ferrari в Эссексе, и были неподтвержденные сообщения о том, что Антонио был доставлен в больницу на вертолете.
34-летний нападающий сборной Ямайки провел в нынешнем сезоне 15 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол.