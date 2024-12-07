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Футболист «Вест Хэма» попал в серьезное ДТП

В «Вест Хэме» заявили, что «мысли и молитвы всех в клубе» сейчас с ямайским форвардом Майклом Антонио.

Источник: Getty Images

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в серьезное ДТП, сообщил клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети Х.

«“Вест Хэм” может подтвердить, что Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Мысли и молитвы всех в клубе сейчас с Майклом, его семьей и друзьями», — говорится в сообщении.

В клубе пообещали в надлежащее время рассказать подробности происшествия.

Ранее 7 декабря в соцсетях стали распространяться фото сильно разбитого Ferrari в Эссексе, и были неподтвержденные сообщения о том, что Антонио был доставлен в больницу на вертолете.

34-летний нападающий сборной Ямайки провел в нынешнем сезоне 15 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол.

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