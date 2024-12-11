Спортдир «Шахтера» раскритиковал ФИФА: «Украла наших игроков и не принесла ничего хорошего украинскому футболу»

Это придало мне еще больше сил работать, для того, чтобы сделать «Шахтер» сильным вместе с тренером, президентом и генеральным директором. Мы на правильном пути. Если ФИФА думает, что они могут украсть всех наших игроков и ослабить нас, то это очень большая ошибка, потому что мы — украинцы", — заявил Срна в интервью Transfermarkt.