Спортдир «Шахтера» раскритиковал ФИФА: «Украла наших игроков и не принесла ничего хорошего украинскому футболу»

В 2022 году ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с украинскими и российскими клубами.
«ФИФА должна существовать для того, чтобы защищать клуб и игроков в различных ситуациях. Но они разобрались с этим по-своему. Вот почему ФИФА не принесла ничего хорошего украинскому футболу, в отличие от УЕФА, которая старалась с первого дня. ФИФА, наоборот, ничего не сделала. Но “Шахтер” выстоял, выжил и будет жить дальше.
Это придало мне еще больше сил работать, для того, чтобы сделать «Шахтер» сильным вместе с тренером, президентом и генеральным директором. Мы на правильном пути. Если ФИФА думает, что они могут украсть всех наших игроков и ослабить нас, то это очень большая ошибка, потому что мы — украинцы", — заявил Срна в интервью Transfermarkt.