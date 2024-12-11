Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортдир «Шахтера» раскритиковал ФИФА: «Украла наших игроков и не принесла ничего хорошего украинскому футболу»

Спортивный директор украинского клуба «Шахтер» Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отсутствие помощи после начала СВО.

Источник: Getty Images

В 2022 году ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с украинскими и российскими клубами.

«ФИФА должна существовать для того, чтобы защищать клуб и игроков в различных ситуациях. Но они разобрались с этим по-своему. Вот почему ФИФА не принесла ничего хорошего украинскому футболу, в отличие от УЕФА, которая старалась с первого дня. ФИФА, наоборот, ничего не сделала. Но “Шахтер” выстоял, выжил и будет жить дальше.

Это придало мне еще больше сил работать, для того, чтобы сделать «Шахтер» сильным вместе с тренером, президентом и генеральным директором. Мы на правильном пути. Если ФИФА думает, что они могут украсть всех наших игроков и ослабить нас, то это очень большая ошибка, потому что мы — украинцы", — заявил Срна в интервью Transfermarkt.

Шахтер