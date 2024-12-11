Александр Головин — в топ-5 самых дорогих игроков Лиги 1 без учёта футболистов «ПСЖ»

Хавбек сборной России в общем ценовом рейтинге игроков Лиги 1 делит 18-е место ещё с семью футболистами, имеющими такую же стоимость. При этом подавляющее преимущество по стоимости отдельных игроков имеет «ПСЖ» — футболисты парижан полностью занимают всю топ-8, 11 строчек в топ-13 и 17 строчек в топ-25.