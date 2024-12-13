Умер 15-летний вратарь академии «Вест Хэма»

«С глубокой скорбью “Вест Хэм” сообщает о трагической кончине вратаря нашей команды до 15 лет Оскара Фэйрса после его мужественной борьбы с раком. Мысли и искренние соболезнования всех членов клуба с родителями Оскара и его братом Гарри. Мы убедительно просим уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно трудное время. Покойся с миром, храбрый Оскар», — говорится в сообщении клуба.
В августе 2023 года у Фэйрса диагностировали эпендимому. По информации The Sun, ранее у футболиста участилось сердцебиение, появилась слабость в правой части тела, головные боли и тошнота, но изначально ему поставили неправильный диагноз — проблемы с психикой и мигрень. Состоянии игрока постепенно ухудшалось, после чего ему сделали МРТ, в результате которого была обнаружена опухоль размером 9 см в левой части головного мозга.