Relevo: Клубы Бундеслиги заинтересованы в форварде «Реала» Эндрике

По сведениям источника, агенты бразильца поддерживали контакты с немецкими клубами, однако все они получили один и тот же ответ: Эндрик останется в «Реале» до июня. Сообщается, что 18-летний футболист намерен добиться прогресса в королевском клубе и убедить главного тренера Карло Анчелотти.