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«Бавария» без Кейна проиграла «Майнцу» в матче 14-го тура Бундеслиги

Завершился матч 14-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Майнц» и «Бавария».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Майнца» Ли Чжэ Сон. На 60-й минуте Ли Чжэ Сон укрепил преимущество хозяев. На 87-й минуте вингер «Баварии» Лерой Зане сократил отставание своей команды.

Нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн пропустил игру из-за травмы.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 33 очка за 14 матчей. «Майнц» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.

Майнц
2:1
Первый тайм: 1:0
Бавария
Футбол, Германия, Тур 14
14.12.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Бо Хенриксен
Венсан Компани
Голы
Майнц
Ли Джэ Сон
41′
Ли Джэ Сон
(Арминдо Зиб)
60′
Бавария
Лерой Сане
87′
Составы команд
Майнц
27
Робин Центнер
2
Филлипп Мвене
90′
3
Мориц Йенц
16
Штефан Белль
19
Антони Каси
6
Кайсю Сано
7
Ли Джэ Сон
18
Надим Амири
31
Доминик Кор
49′
8
Пауль Небель
83′
14
Хюн Сок Хонг
29
Йонатан Буркардт
15′
11
Арминдо Зиб
77′
9
Карим Онисиво
Бавария
18
Даниэль Перец
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
78′
27
Конрад Лаймер
90+5′
42
Джамал Мусиала
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
25
Томас Мюллер
15
Эрик Дайер
64′
39
Матис Тель
22
Рафаэл Геррейру
58′
23
Саша Боэ
45
Александр Павлович
58′
8
Леон Горецка
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
21
Фолы
12
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Майнц
Чемпионат Германии: таблица и календарь