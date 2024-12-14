«Бавария» без Кейна проиграла «Майнцу» в матче 14-го тура Бундеслиги

В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Майнца» Ли Чжэ Сон. На 60-й минуте Ли Чжэ Сон укрепил преимущество хозяев. На 87-й минуте вингер «Баварии» Лерой Зане сократил отставание своей команды.