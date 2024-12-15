«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в результативном матче 17-го тура Ла Лиги

Мадридский «Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей.