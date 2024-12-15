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«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в результативном матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч закончился со счётом 3:3.

В составе «Райо Вальекано» забитыми мячами отметились полузащитник Унай Лопес, защитник Абдул Мумин и нападающий Иси Паласон. За «сливочных» голы забили хавбеки Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и вингер Родриго Гоэс.

Мадридский «Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей.

Райо Вальекано
3:3
Первый тайм: 2:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 17
14.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Vallecas
Главные тренеры
Иньиго Перес
Карло Анчелотти
Голы
Райо Вальекано
Унаи Лопес
(Хорхе Де Фрутос)
4′
Абдул Мумин
(Изи Палазон)
36′
Изи Палазон
(Флориан Лежен)
64′
Реал
Федерико Вальверде
(Арда Гюлер)
39′
Джуд Беллингем
(Родригу)
45′
Родригу
(Арда Гюлер)
56′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
27′
2
Андрей Рацю
16
Абдул Мумин
24
Флориан Лежен
7
Изи Палазон
44′
3
Пеп Чаваррия
6
Пате Сисс
60′
23
Оскар Валентин
11
Рэнди Нтека
34′
60′
14
Серхио Камельо
90+2′
17
Унаи Лопес
66′
20
Иван Бальиу
19
Хорхе Де Фрутос
66′
4
Педро Диас
21
Адриан Эмбарба
54′
18
Ривера Альваро Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
10
Лука Модрич
62′
72′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
79′
19
Дани Себальос
21
Браим Диас
63′
7
Винисиус Жуниор
74′
17
Лукас Васкес
79′
16
Эндрик
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
18
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Райо Вальекано
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь