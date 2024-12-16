Винисиус опять скандалит — жестом послал «Райо» во вторую лигу. Президент соперника в ярости

«Прошу заметить, что люди вели себя вежливо. Но если кого-то спровоцируют и он скажет что-то неуместное или бросит какой-нибудь предмет на поле, нас сразу же накажут. А какая в этом вина “Райо”? В первую очередь футболисты должны быть профессионалами и не относиться так к публике», — заявил Преса.