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Винисиус опять скандалит — жестом послал «Райо» во вторую лигу. Президент соперника в ярости

А потом удивляется, почему ему не дают «Золотой мяч».

Источник: AP 2024

Нападающий «Реала» Винисиус опять влип в скандал. 24-летний бразилец любит ссориться с трибунами соперника и 14 декабря в выездном матче с «Райо Вальекано» тоже не смог сдержаться. После завершения неудавшегося дерби («Реал» упустил победу — 3:3) Винисиус направлялся в тоннель и несколько раз показал фанатам хозяев два пальца, опущенных вниз — будто бы посылая «Райо» во второй испанский дивизион.

Несмотря на то что третий мадридский клуб далек от вылета (благодаря ничьей на счету «Райо» 20 баллов и 13-е место в таблице), красно-белые отреагировали остро.

Президент «Райо Вальекано» осудил Винисиуса

Ярче всех о поступке скандального бразильца высказался президент мадридского клуба Мартин Преса. Он считает, что желать «Райо» вылета — низко. «Поведение Винисиуса неуместно. По сути, он говорит нашим болельщикам: “Идите в сегунду”. А ведь для нас нахождение в примере — это буквально выживание», — цитирует Пресу Marca.

Опасаясь санкций за возможные оскорбления Винисиуса (а такое в Ла Лиге не редкость), Преса также превентивно защитил своих болельщиков.

«Прошу заметить, что люди вели себя вежливо. Но если кого-то спровоцируют и он скажет что-то неуместное или бросит какой-нибудь предмет на поле, нас сразу же накажут. А какая в этом вина “Райо”? В первую очередь футболисты должны быть профессионалами и не относиться так к публике», — заявил Преса.

Президент закончил свою речь призывом ко всем футболистам быть сдержаннее. «Вы должны иметь уважение, потому что желать кому-то зла — неправильно. У футболистов должно быть достойное отношение к сопернику», — заключил функционер.

Источник: Reuters

Винисиус часто ссорится с фанатами. Некоторые уже в тюрьме

Конфликт с трибунами — обычное дело для бразильца. Практически каждый выездной матч сопровождается взаимными оскорблениями — фанаты кричат на нападающего, он задирается в ответ. И наоборот.

Самая яркая история произошла в 2023 году на матче с «Валенсией» — тогда фанаты «летучих мышей» забросали бразильца разными словами, а тот взял и расплакался. А потом еще и получил красную карточку за драку.

Скандал получился громкий — быстро выяснилось, что оскорбления были расистскими, поэтому за Винисиуса вступились буквально все: от тренера «Реала» Карло Анчелотти до президента Бразилии. А трех нарушителей, оскорбивших футболиста, нашли и в июне 2024-го посадили на несколько месяцев каждого.

После этого, очевидно, расистских оскорблений в адрес Винисиуса стало меньше. Но у фанатов появилась не менее обидная альтернатива: после поражения в гонке за «Золотой мяч» они троллят бразильца чантом «Balon de playa» — «Пляжный мяч». Просто поют, что единственный мяч, который заслужил Вини — пляжный, и делают про это мемы в социальных сетях.

По данным Marca, фанаты «Райо Вальекано» тоже не кричали ничего страшнее, чем про пляжный мяч. Но Винисиус все равно обиделся и оскорбил их в ответ. Теперь посмотрим, чем закончится дело — и сядет ли кто-нибудь в тюрьму по его итогам.

Автор: Артем Белинин

Райо Вальекано
3:3
Первый тайм: 2:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 17
14.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Vallecas
Главные тренеры
Иньиго Перес
Карло Анчелотти
Голы
Райо Вальекано
Унаи Лопес
(Хорхе Де Фрутос)
4′
Абдул Мумин
(Изи Палазон)
36′
Изи Палазон
(Флориан Лежен)
64′
Реал
Федерико Вальверде
(Арда Гюлер)
39′
Джуд Беллингем
(Родригу)
45′
Родригу
(Арда Гюлер)
56′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
27′
2
Андрей Рацю
16
Абдул Мумин
24
Флориан Лежен
7
Изи Палазон
44′
3
Пеп Чаваррия
6
Пате Сисс
60′
23
Оскар Валентин
11
Рэнди Нтека
34′
60′
14
Серхио Камельо
90+2′
17
Унаи Лопес
66′
20
Иван Бальиу
19
Хорхе Де Фрутос
66′
4
Педро Диас
21
Адриан Эмбарба
54′
18
Ривера Альваро Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
10
Лука Модрич
62′
72′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
79′
19
Дани Себальос
21
Браим Диас
63′
7
Винисиус Жуниор
74′
17
Лукас Васкес
79′
16
Эндрик
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
18
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Райо Вальекано
Чемпионат Испании: таблица и календарь