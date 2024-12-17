Нападающего «Аталанты» Лукмана признали футболистом года в Африке

В 2024 году Лукман стал победителем Лиги Европы вместе с «Аталантой», в финале итальянская команда обыграла германский «Байер» (3:0). В решающем матче нападающий сделал хет-трик. «Аталанта» также заняла четвертое место в чемпионате Италии в сезоне-2023/24. Вместе со сборной Нигерии нападающий дошел до финала Кубка Африки, где команда уступила ивуарийцам (1:2).