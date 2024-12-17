Нападающего «Аталанты» Лукмана признали футболистом года в Африке

Церемония вручения награды состоялась в понедельник в Марракеше. Помимо Лукмана, на награду претендовали полузащитник английского «Брайтона» Симон Адингра из Кот-д’Ивуара, гвинейский нападающий германской «Боруссии» из Дортмунда Серу Гирасси, марокканский защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими, а также вратарь «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР Ронвен Уильямс.
27-летний Лукман впервые стал обладателем этой награды. Нигерийский футболист становится лучшим футболистом Африки второй год подряд, на прошлой церемонии приз получил нападающий Виктор Осимхен. Рекордсменами по количеству побед в номинации являются камерунский нападающий Самюэль Это’О и ивуарийский полузащитник Яя Туре (по четыре).
В 2024 году Лукман стал победителем Лиги Европы вместе с «Аталантой», в финале итальянская команда обыграла германский «Байер» (3:0). В решающем матче нападающий сделал хет-трик. «Аталанта» также заняла четвертое место в чемпионате Италии в сезоне-2023/24. Вместе со сборной Нигерии нападающий дошел до финала Кубка Африки, где команда уступила ивуарийцам (1:2).