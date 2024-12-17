«Интер» со счетом 6:0 разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

«Интер» одержал самую крупную победу над «Лацио» в XXI веке. Крупнейшая победа «Интера» над «Лацио» в истории произошла в марте 1934 года (8:1), позже с такой же разницей миланская команда победила в марте 1961-го (7:0). Команды сыграли между собой в 186-й раз, в 78 матчах победа оставалась за «Интером», футболисты «Лацио» выиграли в 47 встречах, еще 61 раз команды не смогли определить победителя.