«Интер» со счетом 6:0 разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

Забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (41-я минута, с пенальти), Федерико Димарко (45), Николо Барелла (51), Дензел Дюмфрис (53), Карлос Аугусто (77) и Маркюс Тюрам (90).
«Интер» одержал самую крупную победу над «Лацио» в XXI веке. Крупнейшая победа «Интера» над «Лацио» в истории произошла в марте 1934 года (8:1), позже с такой же разницей миланская команда победила в марте 1961-го (7:0). Команды сыграли между собой в 186-й раз, в 78 матчах победа оставалась за «Интером», футболисты «Лацио» выиграли в 47 встречах, еще 61 раз команды не смогли определить победителя.
«Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 34 очка, «Лацио» располагается на пятой строчке, команда набрала 31 очко. В следующем туре «Интер» 23 декабря сыграет дома против «Комо», «Лацио» 21 декабря проведет матч на выезде против «Лечче». «Интер» на этой неделе также примет «Удинезе» в рамках ⅛ финала Кубка Италии, встреча пройдет 19 декабря.