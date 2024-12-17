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«Интер» со счетом 6:0 разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Интера» со счетом 6:0 обыграли «Лацио» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (41-я минута, с пенальти), Федерико Димарко (45), Николо Барелла (51), Дензел Дюмфрис (53), Карлос Аугусто (77) и Маркюс Тюрам (90).

«Интер» одержал самую крупную победу над «Лацио» в XXI веке. Крупнейшая победа «Интера» над «Лацио» в истории произошла в марте 1934 года (8:1), позже с такой же разницей миланская команда победила в марте 1961-го (7:0). Команды сыграли между собой в 186-й раз, в 78 матчах победа оставалась за «Интером», футболисты «Лацио» выиграли в 47 встречах, еще 61 раз команды не смогли определить победителя.

«Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 34 очка, «Лацио» располагается на пятой строчке, команда набрала 31 очко. В следующем туре «Интер» 23 декабря сыграет дома против «Комо», «Лацио» 21 декабря проведет матч на выезде против «Лечче». «Интер» на этой неделе также примет «Удинезе» в рамках ⅛ финала Кубка Италии, встреча пройдет 19 декабря.

Лацио
0:6
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 16
16.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Симоне Индзаги
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Интер
Чемпионат Италии: таблица и календарь