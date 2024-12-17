FA отклонила апелляцию «Тоттенхэма» о дисквалификации Бентанкура

Ранее Бентанкур в эфире для испаноязычного телевидения допустил расистскую шутку в отношении азиатов. Он сказал ведущему, попросившему футболку его партнера по команде Сон Хын Мина, что может по ошибке привезти ему форму двоюродного брата южнокорейского футболиста, так как «все они выглядят одинаково». 27-летний уругваец был отстранен на семь матчей и оштрафован на 100 тысяч фунтов. В конце ноября «Тоттенхэм» подал апелляцию на семиматчевую дисквалификацию футболиста.