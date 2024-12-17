FA отклонила апелляцию «Тоттенхэма» о дисквалификации Бентанкура

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию «Тоттенхэма» на семиматчевую дисквалификацию полузащитника Родриго Бентанкура за комментарий расистского характера, сообщается на сайте организации.
Ранее Бентанкур в эфире для испаноязычного телевидения допустил расистскую шутку в отношении азиатов. Он сказал ведущему, попросившему футболку его партнера по команде Сон Хын Мина, что может по ошибке привезти ему форму двоюродного брата южнокорейского футболиста, так как «все они выглядят одинаково». 27-летний уругваец был отстранен на семь матчей и оштрафован на 100 тысяч фунтов. В конце ноября «Тоттенхэм» подал апелляцию на семиматчевую дисквалификацию футболиста.
«Апелляция была отклонена после слушания, дисквалификация на семь матчей остается в силе по решению комиссии по регулированию», — говорится в сообщении организации.
В текущем сезоне Бентанкур провел 15 матчей за «Тоттенхэм», забил один гол и отдал одну результативную передачу.