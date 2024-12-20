Гол Сона прямым ударом с углового принес «Тоттенхэму» победу над «МЮ»

После первого тайма хозяева выигрывали 1:0 — на 15-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Во второй половине встречи «шпоры» довели счет до разгромного благодаря голу Дена Кулушевски и дублю Соланке. Вскоре после этого вратарь «Тоттенхэма» Фрейзер Форстер допустил две грубые ошибки, которыми воспользовались соперники. Вышедшие на замену Джошуа Зиркзее и Амад Диалло забили по мячу и возродили интригу в матче.
На 88-й минуте «Тоттенхэм» забил четвертый мяч: нападающий Сон Хын Мин точно пробил прямым ударом с углового.
В добавленное время «Манчестер Юнайтед» сумел отыграть еще один мяч благодаря точному удару Джонни Эванса, но на большее гостям не хватило времени.
В следующем раунде «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем», который в своем четвертьфинальном матче взял верх над «Саутгемптоном» 2:1. Вторую полуфинальную пару составили «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед».