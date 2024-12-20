Гол Сона прямым ударом с углового принес «Тоттенхэму» победу над «МЮ»

После первого тайма хозяева выигрывали 1:0 — на 15-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Во второй половине встречи «шпоры» довели счет до разгромного благодаря голу Дена Кулушевски и дублю Соланке. Вскоре после этого вратарь «Тоттенхэма» Фрейзер Форстер допустил две грубые ошибки, которыми воспользовались соперники. Вышедшие на замену Джошуа Зиркзее и Амад Диалло забили по мячу и возродили интригу в матче.