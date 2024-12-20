МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Марат Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола (KFF), сообщается в Telegram-канале организации.
Выборы прошли во время избирательной конференции KFF в Астане. Омаров получил 34 голоса.
Омарову 36 лет. Он сменил на посту Адлета Барменкулова, который покинул пост ноябре 2023. Барменкулов возглавлял KFF с февраля 2022 года, при его руководстве сборная Казахстана пробилась в стыковые матчи за право выступить на Евро-2024, но в итоге не смогла попасть в финальную часть турнира. Также по решению Барменкулова главным тренером сборной Казахстана был назначен Станислав Черчесов, сменивший во главе команды другого российского специалиста Магомеда Адиева.