Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола

Омарову 36 лет. Он сменил на посту Адлета Барменкулова, который покинул пост ноябре 2023. Барменкулов возглавлял KFF с февраля 2022 года, при его руководстве сборная Казахстана пробилась в стыковые матчи за право выступить на Евро-2024, но в итоге не смогла попасть в финальную часть турнира. Также по решению Барменкулова главным тренером сборной Казахстана был назначен Станислав Черчесов, сменивший во главе команды другого российского специалиста Магомеда Адиева.