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Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола

Марат Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Марат Омаров избран новым президентом Казахстанской федерации футбола (KFF), сообщается в Telegram-канале организации.

Выборы прошли во время избирательной конференции KFF в Астане. Омаров получил 34 голоса.

Омарову 36 лет. Он сменил на посту Адлета Барменкулова, который покинул пост ноябре 2023. Барменкулов возглавлял KFF с февраля 2022 года, при его руководстве сборная Казахстана пробилась в стыковые матчи за право выступить на Евро-2024, но в итоге не смогла попасть в финальную часть турнира. Также по решению Барменкулова главным тренером сборной Казахстана был назначен Станислав Черчесов, сменивший во главе команды другого российского специалиста Магомеда Адиева.

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