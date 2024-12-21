А что вообще с «Камп Ноу»? «Барса» собиралась вернуться осенью — а теперь может переехать на ЛЧ в Мадрид

Если «Барса» не попадет в топ-8, альтернативную арену нужно будет выбрать до 31 января. Если попадет, времени чуть больше — до 21 февраля. Это повышает шансы сыграть на «Камп Ноу», хотя они все равно крайне низкие. Пока клуб рассматривает альтернативы: «Корнелья» (стадион «Эспаньола»), валенсийская «Месталья» или «Ванда Метрополитано» (стадион «Атлетико»).