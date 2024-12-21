А что вообще с «Камп Ноу»? «Барса» собиралась вернуться осенью — а теперь может переехать на ЛЧ в Мадрид

«Барселона» может переехать в Мадрид на матчи Лиги чемпионов, так как стадион «Монжуик», где играют из-за реконструкции «Камп Ноу», будет недоступен весной.
УЕФА требует, чтобы весь плей-офф команда провела на одной арене. А на олимпийском стадионе Барселоны в конце сезона планируется ряд концертов, так что его нельзя заявить на еврокубки.
Если «Барса» не попадет в топ-8, альтернативную арену нужно будет выбрать до 31 января. Если попадет, времени чуть больше — до 21 февраля. Это повышает шансы сыграть на «Камп Ноу», хотя они все равно крайне низкие. Пока клуб рассматривает альтернативы: «Корнелья» (стадион «Эспаньола»), валенсийская «Месталья» или «Ванда Метрополитано» (стадион «Атлетико»).
А ведь еще в ноябре 2023 года Лапорта обещал: — Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, через год мы отпразднуем 125-летие на обновленном «Камп Ноу».
Спустя год «Камп Ноу» и близко не был готов к открытию, а сроки продолжают переноситься. Возможно, не успеют даже до конца сезона.
Сроки постоянно переносят. Как и на сколько теперь?
После завершения сезона 2022/23 «Барселона» начала снос «Камп Ноу». Подрядчиком выбрали турецкую компанию Limak и обещали, что новый стадион откроют на том же месте ко дню рождения клуба — 30 ноября 2024 года.
«Limak заявили, что мы сможем вернуться на “Камп Ноу” в ноябре 2024 года, а работы будут полностью завершены в июне 2026 года», — Лапорта отмечал, что сроки были важнейшим аргументом при выборе подрядчика.
Поначалу все шло очень быстро. Limak получила 1 млн евро за завершение процесса сноса части старого стадиона на один месяц раньше срока.
Чтобы ускорить процесс, из Кувейта заказали шесть специальных кранов высотой 85 метров и грузоподъемностью 70 тонн (обычные краны поднимают всего около 10 тонн).
В июне на стадионе начали установку сидений, на чем заостряла внимание вице-президент Елена Форт: «Ход строительства становится все более заметным: около 800 сидений устанавливаются каждый день на первом и втором ярусах, создавая отчетливый узор в сине-гранатовых цветах. Работа также продвигается во внутренних помещениях трибун, включая разделение различных пространств и установку необходимой инфраструктуры для подготовки стадиона к его повторному открытию».
Но в июне Relevo выдал инсайд: в «Барселоне» пессимистично настроены по поводу возвращения на «Камп Ноу» в декабре. Сроки могут перенести на март 2025 года.
Вскоре руководство подтвердило срыв планов: «Мы работаем над тем, чтобы вернуться на “Камп Ноу” в конце этого года или в начале следующего», — Жоан Лапорта уже не говорил про ноябрь.
«Клуб работает над тем, чтобы вернуться на “Камп Ноу” до конца этого года, но есть факторы, которые могут изменить планы», — а это уже слова Елены Форт на Генеральной ассамблее 19 октября 2024 года.
Ни в ноябре, ни в декабре возвращения не случилось.
Новая цель Лапорты: «Мы работаем над тем, чтобы вернуться к старту плей-офф Лиги чемпионов, работаем над созданием правильных условий».
Но и тут есть проблемы — «Барселону» просят покинуть «Монжуик» с 1 мая из-за серии концертов.
Отсюда вытекает еще одна проблема — УЕФА запрещает менять стадионы во время плей-офф. Если «Барселона» планирует дойти до финала, то все домашние матчи она должна сыграть на одном стадионе.
В чем же проблема со стройкой?
Ноябрь 2024-го изначально был довольно фантастическим сроком, о чем заявил президент Палаты строительных подрядчиков Каталонии Луис Морено: «Еще 19 месяцев назад мы говорили, что невозможно уложиться в сроки, установленные “Барсой”. В начале 2023 года мы уже говорили, что будет невозможно вернуться в ноябре 2024 года».
В договоре с Limak были прописаны как бонусы за скорость (получили миллион за быстрый снос), так и штрафы за сдвиги сроков — по миллиону евро за каждый день.
Но оказалось, что пункт не работает. По сведениям издания ARA, никаких штрафов турецкая компания платить не намерена. Более того, «Барса» их и не требует, потому что чувствует юридическую уязвимость — если дело дойдет до суда, Limar может сослаться на внесение изменений в проект уже по ходу строительства, задержки в выдаче разрешений, а также на усеченный график наружных работ (до 22:00, а не до полуночи, как планировали изначально), составленный горсоветов из-за жалоб местных жителей.
Турецкий подрядчик чувствует, что ускоряться необязательно.
Есть и неприятные детали: среди работников много нелегалов из Румынии, которые периодически устраивают драки и привлекают лишнее внимание властей. Генеральный совет Каталонии расследует действия Limak.
Автор: Владимир Грабчак