Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

Казачек заявила, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества, так как подал семь исков против нее. «Тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», — добавила она.