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Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

Бывшая жена российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Анастасия Казачек объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

Казачек заявила, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества, так как подал семь исков против нее. «Тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», — добавила она.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Казачек попросила отправить Сафонова на психологическую экспертизу из-за пропущенных голов. Она отметила у футболиста наличие чувства страха, неуверенности в себе, а также неспособности руководить своими действиями.

До этого стало известно, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене. Футболист требует признать недействительным договор дарения квартиры дочери, разделить имущество в виде автомобиля с детским креслом, а также пересмотреть сумму алиментов.

ПСЖ