Тренер «Барселоны» назвал причину поражения в матче с «Атлетико»

«В последние минуты игра пошла по другому сценарию. Мы создали множество моментов, но не забили. Это болезненное поражение. Думаю, это был один из лучших матчей сезона, но мы не набрали очков. Мы можем гордиться собой, потому что пытались всё, но в итоге соперник оказался точнее. Это главная причина поражения.



Конечно, если ты не забиваешь второй гол против такой команды, как “Атлетико”, то в последние 15 минут игра сильно усложняется. Я думаю, что мы хорошо оборонялись в концовке, но нам забили в самый последний момент», — приводит слова Зорга Marca.