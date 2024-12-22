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Тренер «Барселоны» назвал причину поражения в матче с «Атлетико»

Ассистент главного тренера «Барселоны» Маркус Зорг прокомментировал поражение каталонцев в игре с «Атлетико» в рамках 18-го тура Ла Лиги.

Источник: Getty Images

Матч завершился со счётом 1:2.

«В последние минуты игра пошла по другому сценарию. Мы создали множество моментов, но не забили. Это болезненное поражение. Думаю, это был один из лучших матчей сезона, но мы не набрали очков. Мы можем гордиться собой, потому что пытались всё, но в итоге соперник оказался точнее. Это главная причина поражения.

Конечно, если ты не забиваешь второй гол против такой команды, как “Атлетико”, то в последние 15 минут игра сильно усложняется. Я думаю, что мы хорошо оборонялись в концовке, но нам забили в самый последний момент», — приводит слова Зорга Marca.

Напомним, Зорг руководил командой из-за дисквалификации главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика.

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 18
21.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 46249 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Барселона
Педри
(Гави)
30′
Атлетико
Родриго де Пауль
60′
Александр Серлот
(Науэль Молина)
90+6′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
6
Гави
64′
20
Дани Ольмо
16
Фермин Лопес
64′
7
Ферран Торрес
17
Марк Касадо
80′
24
Эрик Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
5
Родриго де Пауль
8
Пабло Барриос
19
Хулиан Альварес
2
Хосе Хименес
52′
20
Аксель Витсель
54′
4
Конор Галлахер
62′
16
Науэль Молина
14
Маркос Льоренте
73′
24
Робен Ле Норман
77′
7
Антуан Гризманн
73′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
62′
6
Коке
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
5
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
11
Фолы
8
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь