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Бывший защитник «Барселоны» собирается завершить карьеру в 31 год

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити подумывает об уходе на пенсию в возрасте 31 года — игрок никак не может оставить позади хронические проблемы с коленом.

Источник: Getty Images

Опытный французский защитник сыграл всего один матч в 2024 году, зато перенес две операции на колене, одну в феврале и еще одну в августе. Его контракт истекает летом 2025 года, но «Лилль» готов отпустить его досрочно. Diario Sport сообщает, что игрок готов повесить бутсы на гвоздь.

Юмтити считался одним из наиболее талантливых защитников в мировом футболе, когда он перешел в «Барселону», но, отложив операцию на колене, чтобы сыграть на чемпионате мира 2018 года, который он выиграл в составе сборной Франции, игрок стал травматиком.

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