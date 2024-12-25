Бывший защитник «Барселоны» собирается завершить карьеру в 31 год

Опытный французский защитник сыграл всего один матч в 2024 году, зато перенес две операции на колене, одну в феврале и еще одну в августе. Его контракт истекает летом 2025 года, но «Лилль» готов отпустить его досрочно. Diario Sport сообщает, что игрок готов повесить бутсы на гвоздь.