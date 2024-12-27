Русского футболиста в Европе преследовала одержимая фанатка. «Мне нравятся иностранцы, но я выбрала тебя»

Когда Дмитрий Сычев в 20 лет ушел из «Спартака», поссорившись с руководством, он отправился покорять Европу. Выбрал французский «Марсель», хотя в Москве за ним следили и более именитые клубы: «Милан», «Ювентус» и даже мадридский «Реал».
Во Франции Сычев себя не проявил, хотя «Марсель» в 2003-м купил его дли игры в основе. Но россиянин губил моменты и злил фанатов, часто забираясь в офсайд. В итоге в первом сезоне Сычев за 21 матч забил всего 4 мяча, а на следующий год клуб усилил атаку — в основе Сычеву больше не было места.
В «Марсель» перешли молодые Дидье Дрогба и Мидо, сделав Сычева чуть ли не четвертым нападающим в обойме. Дрогба забил за сезон 32 мяча, а Сычев ушел из «Марселя» по окончании года. За карьеру во Франции он отыграл 45 матчей во всех турнирах, забив лишь 7 мячей. В Европе не задержался и вернулся в Россию — в московский «Локомотив».
Французские фанаты тепло относились к Сычеву и поддерживали перед уходом, несмотря на слабую игру. Ведь молодой и заносчивый Дрогба буквально выдавливал его из клуба. Он прямо сказал тренеру на командном ужине, что Сычева нужно продать:
«Дошло дело до Дрогба, а он встает и заявляет: “У нас три слабых звена!” И показывает на двух своих друзей и меня. “Они не выкладываются, а он голы не может забить”. Было неприятно. Все один хлеб едим, а он на персоналии перешел».
Но был во Франции человек, который поддерживал Сычева всегда. Это француженка Стефани Лам, которая была одержима российским футболистом. Она посвятила ему десятки любовных посланий и коллажей в соцсетях. Девушка поставила фото Сычева даже на заставку смартфона:
Послания француженки Сычеву выглядели максимально странно. Еще более странными были коллажи, которыми Лам их сопровождала:
«Я люблю тебя, и мне все равно — любить богатого или бедного. Ты мне нравишься, я влюблена в тебя. Мой красивый русский, который мне очень нравится, которого я люблю больше всех в мире. Поцелуи».
«Привет тому, кого я люблю и буду любить всю жизнь. Я думаю, что мы хорошо смотримся вместе на фотографии. Также я хочу, чтобы ты знал: я не ревную тебя и готова прощать. Я тебя очень сильно люблю. Поцелуи».
"Привет, Дмитрий. Я всегда думаю о тебе. Что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя. Моя любовь к тебе — искренняя. Если я люблю человека, то это навсегда. Я верна в любви и никогда не обманываю. Я буду любить тебя, пока не умру.
Я люблю тебя не ради денег — и это главное. Мне очень нравятся иностранцы, но я выбрала тебя, мой русский красавец. Уже 15 лет я люблю тебя, Дмитрий. Я никогда не переставала любить тебя, как своего второго любимого ангела. Большие поцелуи".
Сычева спрашивали про Лам в интервью, но он отшучивался — хотя признавал, что знает такую девушку. История стала настолько медийной, что российские журналисты взяли у француженки интервью. Оно вышло в 2017-м — более чем через 10 лет после отъезда Сычева из Франции.
Даже спустя годы Лам фанатела от Сычева и мечтала о нем. Она знала, что футболист женился, но отреагировала так: «Поздравляю со свадьбой. Я увидела кольцо на твоей левой руке. Узнала это благодаря Яндексу. Теперь я люблю тебя как друга».
Звучит жутковато, не так ли? К счастью, одержимая фанатка никак не мешала Сычеву в реальной жизни. Сама же, по ее признанию, интересовалась вегетарианством, паранормальными явлениями и общалась с призраками. Но Сычев даже спустя годы оставался ее страстью:
«Да, я до сих пор люблю Дмитрия Сычева, у меня все еще сильные чувства к нему. Я предпочитаю слушать мое сердце, оно говорит мне, чтобы я продолжала любить Дмитрия».
Денис Лебеденко