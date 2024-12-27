Русского футболиста в Европе преследовала одержимая фанатка. «Мне нравятся иностранцы, но я выбрала тебя»

"Привет, Дмитрий. Я всегда думаю о тебе. Что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя. Моя любовь к тебе — искренняя. Если я люблю человека, то это навсегда. Я верна в любви и никогда не обманываю. Я буду любить тебя, пока не умру.