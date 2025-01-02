Артета — о чемпионской гонке в АПЛ: Ситуация не под контролем «Арсенала»

«Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что будет. Ситуация не в наших руках, но мы должны быть уверены, что сможем сделать то, что в наших руках [выиграть следующий матч]», — цитирует BBC Артету.
«Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Ноттингем Форест» (37). У лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков больше и игра в запасе.
В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Брайтона» на выезде. Матч состоится 4 января и начнется в 20:30 по московскому времени.