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Артета — о чемпионской гонке в АПЛ: Ситуация не под контролем «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Брентфордом» (3:1) в 19-м туре АПЛ отказался оценивать шансы команды на победу в чемпионате, когда его спросили о чемпионской гонке.

Источник: Reuters

«Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что будет. Ситуация не в наших руках, но мы должны быть уверены, что сможем сделать то, что в наших руках [выиграть следующий матч]», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Ноттингем Форест» (37). У лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков больше и игра в запасе.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Брайтона» на выезде. Матч состоится 4 января и начнется в 20:30 по московскому времени.

Брентфорд
1:3
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 19
1.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Микель Артета
Голы
Брентфорд
Брайан Мбеумо
(Миккель Дамсгор)
13′
Арсенал
Габриэл Жезус
29′
Микель Мерино
50′
Габриел Мартинелли
53′
Составы команд
Брентфорд
1
Марк Флеккен
22
Натан Коллинз
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
18
Егор Ярмолюк
27
Виталий Янельт
19
Брайан Мбеумо
23
Кин Льюис-Поттер
4
Сепп ван дер Берг
75′
36
Ким Джи Су
6
Кристиан Нергор
26′
75′
8
Матиас Йенсен
11
Йоан Висса
75′
32
Эдмонд-Пэрис Магома
24
Миккель Дамсгор
75′
7
Кевин Шаде
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
17′
5
Томас Партей
11
Габриел Мартинелли
33
Риккардо Калафьори
58′
78′
41
Деклан Райс
8
Мартин Эдегор
88′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
23
Микель Мерино
78′
49
Майлс Льюис-Скелли
53
Итан Нванери
78′
19
Леандро Троссар
9
Габриэл Жезус
90′
17
Александр Зинченко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
6
Фолы
8
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь