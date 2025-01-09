Седнев возглавил футболистов брестского «Динамо»

Соглашение с 51-летним белорусским специалистом рассчитано до окончания 2025 года. В прошлом сезоне Александр Седнев возглавлял клуб «Ордабасы» из Шымкента, который занял четвертое место в чемпионате Казахстана. Ранее Седнев работал в могилевских командах «Днепр» и «Савит», минском «Динамо», бобруйской «Белшине», брестском «Рухе», а также казахстанском «Актобе».В первые дни нового года состав брестского «Динамо» пополнили защитники Алексей Лаврик из гродненского «Немана» и Никита Степанов из казахстанского «Атырау», а также нападающий Денис Ковалевич из солигорского «Шахтера».