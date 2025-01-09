Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Седнев возглавил футболистов брестского «Динамо»

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Седнев стал новым главным тренером футболистов брестского «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Ордабасы"

Соглашение с 51-летним белорусским специалистом рассчитано до окончания 2025 года. В прошлом сезоне Александр Седнев возглавлял клуб «Ордабасы» из Шымкента, который занял четвертое место в чемпионате Казахстана. Ранее Седнев работал в могилевских командах «Днепр» и «Савит», минском «Динамо», бобруйской «Белшине», брестском «Рухе», а также казахстанском «Актобе».В первые дни нового года состав брестского «Динамо» пополнили защитники Алексей Лаврик из гродненского «Немана» и Никита Степанов из казахстанского «Атырау», а также нападающий Денис Ковалевич из солигорского «Шахтера».

Динамо Брс
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь