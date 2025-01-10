Лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Испанский полузащитник английского футбольного клуба «Норвич» Борха Сайнс дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Также игрока оштрафовали на 12 тыс. фунтов. Футболист признал вину.
Сайнсу 23 года. Он является лучшим бомбардиром Чемпионшипа — второго по силе дивизиона в английском футболе. На счету испанца 15 забитых мячей в 26 матчах. Его ближайшим преследователем является нападающий сборной Нигерии и «Вест Бромвича» Джош Майя, в активе которого 12 голов.
«Норвич» по итогам 26 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 36 очками. В следующих двух матчах «Норвичу» предстоит сыграть с лидером турнира «Лидсом» и занимающим третью строчку «Шеффилдом Юнайтед».