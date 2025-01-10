Лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника

Сайнсу 23 года. Он является лучшим бомбардиром Чемпионшипа — второго по силе дивизиона в английском футболе. На счету испанца 15 забитых мячей в 26 матчах. Его ближайшим преследователем является нападающий сборной Нигерии и «Вест Бромвича» Джош Майя, в активе которого 12 голов.