Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника

Также игрока оштрафовали на 12 тыс. фунтов.

Источник: БЕЛТА

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Испанский полузащитник английского футбольного клуба «Норвич» Борха Сайнс дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Также игрока оштрафовали на 12 тыс. фунтов. Футболист признал вину.

Сайнсу 23 года. Он является лучшим бомбардиром Чемпионшипа — второго по силе дивизиона в английском футболе. На счету испанца 15 забитых мячей в 26 матчах. Его ближайшим преследователем является нападающий сборной Нигерии и «Вест Бромвича» Джош Майя, в активе которого 12 голов.

«Норвич» по итогам 26 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 36 очками. В следующих двух матчах «Норвичу» предстоит сыграть с лидером турнира «Лидсом» и занимающим третью строчку «Шеффилдом Юнайтед».

Чемпионат Англии: таблица и календарь