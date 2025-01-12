Ваноли и Мотту удалили в дерби Турина: переборщили с эмоциями

Примечательно, что для обоих специалистов это не первое удаление в сезоне. Для Мотты прямая красная карточка стала уже второй за чуть более чем месяц. В прошлый раз он ее увидел 7 декабря в матче против «Болоньи» (2:2). Правда, тогда Тиагу ни с кем не дрался — просто слишком активно выражал недовольство.