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Ваноли и Мотту удалили в дерби Турина: переборщили с эмоциями

Экс-тренер «Спартака» зажигает в Италии.

Источник: Reuters

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, ныне возглавляющий «Торино», был удален со скамейки за перепалку с главным тренером «Ювентуса» Тиагу Моттой. Второй участник конфликта также получил красную карточку — оба специалиста покинули поле одновременно и теперь ожидают дисциплинарных последствий.

Была ли драка?

Инцидент между тренерами произошел на 55-й минуте матча 20-го тура серии А «Торино» — «Ювентус». Все началось с возмущения Ваноли — экс-наставнику «Спартака» не понравилось столкновение нападающего своей команды Карамоха с защитником «Юве» Савоной в штрафной площади. Паоло требовал пенальти, однако арбитр встречи Микаэль Фаббри отказался назначать 11-метровый.

Напряжение на скамейке возросло. Ситуация накалилась еще сильнее, когда на возмущения Ваноли вдруг ответил Мотта: тренеры вступили в перепалку, к ним присоединились представители персонала и запасные. Дело почти дошло до драки — тренеры даже потолкались, — но рефери успел всех успокоить, выписав каждому из нарушителей по красной карточке.

Забавно, что перед встречей Мотта и Ваноли выглядели куда дружелюбнее — как это часто бывает, они приобнялись и сфотографировались вместе. Тогда они еще не знали, что через час с небольшим едва не подерутся и оставят свои команды без управления.

Как пишет итальянская пресса, вероятнее всего, оба специалиста получат одноматчевую дисквалификацию. Это означает, что Ваноли пропустит матч чемпионата против «Фиорентины» 19 января, а Мотта не сможет руководить своей командой в игре против «Аталанты» 14-го числа — также в рамках серии А.

Тренеры-скандалисты

Примечательно, что для обоих специалистов это не первое удаление в сезоне. Для Мотты прямая красная карточка стала уже второй за чуть более чем месяц. В прошлый раз он ее увидел 7 декабря в матче против «Болоньи» (2:2). Правда, тогда Тиагу ни с кем не дрался — просто слишком активно выражал недовольство.

Интересно, что тренер «Ювентуса» позже признал свою неправоту. «Маркетти был прав, когда удалил меня. Я пожаловался, показал жест, который не должен был. Переборщил со своими эмоциями», — заявил Мотта на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».

Ваноли также уже покидал скамейку из-за удаления — в конце сентября, в матче против «Лацио». Но тогда это было не прямое удаление, а две подряд желтые карточки, полученные за возмущения.

Паоло, в отличие от Мотты, вину не признал. «Удаление? Я просто спокойно сказал четвертому арбитру про решение, которое меня не устроило. И тут же судья выписал мне вторую желтую, ничего не объясняя… Хочу сказать, что иногда футбол хорош и для дискуссий», — заявил 52-летний итальянец после матча.

Напомним, Ваноли работал в «Спартаке» в 2022 году. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России. В «Торино» специалист трудится с лета 2024 года и даже успел сотворить мини-сенсацию — ненадолго возглавил таблицу серии А. Сейчас «Торино» занимает 11-е место с 22 очками. «Ювентус» идет пятым с 33 баллами.

Артем Белинин

Торино
1:1
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 20
11.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Тиагу Мотта
Голы
Торино
Никола Влашич
(Янн Карамо)
45+1′
Ювентус
Кенан Йылдыз
(Николо Савона)
8′
Составы команд
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Гильермо Марипан
23
Сауль Коко
48′
27
Мергим Войвода
26′
10
Никола Влашич
28
Самуэле Риччи
20
Валентино Лазаро
90′
4
Себастьян Валюкевич
90+5′
24
Борна Соса
90′
9
Антонио Санабрия
77
Кароль Линетти
69′
72′
61
Адриен Тамез
7
Янн Карамо
62′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Че Адамс
90′
92
Алю Нжие
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
15
Кенан Йылдыз
16
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
26
Дуглас Луис
62′
11
Николас Гонсалес
37
Николо Савона
71′
27
Андреа Камбьясо
51
Самуэль Мбангула
77′
22
Тимоти Веа
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
18
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торино
Ювентус
Чемпионат Италии: таблица и календарь