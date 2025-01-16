«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

«Арсенал» набрал 43 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», имеющий в активе 47 очков после 20 матчей. «Тоттенхэм» не может победить в пятой игре подряд (четыре поражения, одна ничья) и с 24 очками располагается на 13-й строчке.