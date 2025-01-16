«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

На 40-й минуте мяч в свои ворота отправил нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке, в составе «Арсенала» голом отметился Леандро Троссард (44-я минута). У проигравших отличился Сон Хын Мин (8).
Матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» известны как дерби Северного Лондона. Первая встреча команд прошла в 1887 году. «Тоттенхэм» не может победить «Арсенал» в чемпионате Англии шесть матчей подряд.
«Арсенал» набрал 43 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», имеющий в активе 47 очков после 20 матчей. «Тоттенхэм» не может победить в пятой игре подряд (четыре поражения, одна ничья) и с 24 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 18 января примет «Астон Виллу», «Тоттенхэм» днем позже на выезде сыграет с «Эвертоном».