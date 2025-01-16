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«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. «Арсенал» со счетом 2:1 обыграл «Тоттенхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Источник: Alex Pantling/Getty Images

На 40-й минуте мяч в свои ворота отправил нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке, в составе «Арсенала» голом отметился Леандро Троссард (44-я минута). У проигравших отличился Сон Хын Мин (8).

Матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» известны как дерби Северного Лондона. Первая встреча команд прошла в 1887 году. «Тоттенхэм» не может победить «Арсенал» в чемпионате Англии шесть матчей подряд.

«Арсенал» набрал 43 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», имеющий в активе 47 очков после 20 матчей. «Тоттенхэм» не может победить в пятой игре подряд (четыре поражения, одна ничья) и с 24 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 18 января примет «Астон Виллу», «Тоттенхэм» днем позже на выезде сыграет с «Эвертоном».

Арсенал
2:1
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 21
15.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Ангелос Постекоглу
Голы
Арсенал
Доминик Соланке
40′
Леандро Троссар
(Мартин Эдегор)
44′
Тоттенхэм Хотспур
Сон Хын Мин
25′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
90+2′
12
Юррьен Тимбер
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
29
Кай Хаверц
43′
41
Деклан Райс
87′
17
Александр Зинченко
49
Майлс Льюис-Скелли
87′
87′
23
Микель Мерино
19
Леандро Троссар
77′
3
Киран Тирни
30
Рахим Стерлинг
61′
11
Габриел Мартинелли
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
6
Раду Дрэгушин
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
14
Арчи Грэй
15
Лукас Бергвалль
19
Доминик Соланке
21
Деян Кулушевски
8
Ив Биссума
46′
10
Джеймс Мэддисон
29
Пап Метар Сарр
27′
46′
22
Бреннан Джонсон
7
Сон Хын Мин
78′
9
Ришарлисон
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
16
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь