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Сразу пять легионеров покинули состав ФК «Динамо-Минск»

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу пять иностранных футболистов покинули минское «Динамо» по истечении срока контрактов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Выступление в составе чемпионов Беларуси завершили нигерийские полузащитники Раймонд Одеола, Джозеф Окоро и нападающий Стефан Альфред, бразильский защитник Раи Луис, а также хавбек Амиан Бони из Кот-Д’Ивуара. Ранее из динамовской команды в другие клубы перешли еще несколько известных игроков. В частности, Сергей Политевич и Александр Селява будут выступать в составе бронзового призера жодинского «Торпедо-БелАЗа», Владимир Хващинский сыграет за «Ислочь» из Минского района, Глеб Жердев — за витебский «Макслайн», Трофим Мельниченко перебрался в португальский «Порту», Дмитрий Подстрелов — в албанский «Партизани» из Тираны, Игорь Школик — в красноярский «Енисей» из второго дивизиона чемпионата России.

Состав динамовской дружины пополнили Алексей Вакулич из брестского «Динамо», Карен Варданян из «Витебска», Евгений Шевченко из тульского «Арсенала» и Илья Калачев из калининградской «Балтики».

Динамо Мн