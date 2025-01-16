Сразу пять легионеров покинули состав ФК «Динамо-Минск»

Выступление в составе чемпионов Беларуси завершили нигерийские полузащитники Раймонд Одеола, Джозеф Окоро и нападающий Стефан Альфред, бразильский защитник Раи Луис, а также хавбек Амиан Бони из Кот-Д’Ивуара. Ранее из динамовской команды в другие клубы перешли еще несколько известных игроков. В частности, Сергей Политевич и Александр Селява будут выступать в составе бронзового призера жодинского «Торпедо-БелАЗа», Владимир Хващинский сыграет за «Ислочь» из Минского района, Глеб Жердев — за витебский «Макслайн», Трофим Мельниченко перебрался в португальский «Порту», Дмитрий Подстрелов — в албанский «Партизани» из Тираны, Игорь Школик — в красноярский «Енисей» из второго дивизиона чемпионата России.