Команда Головина в ужасном кризисе. «Монако» из-за дикого «привоза» проиграл худшим в лиге

Игра монегасков в атаке абсолютно разладилась. «Монпелье», напротив, ожил и точно наработал на второй забитый мяч. Случился он на 82-й минуте — как раз сразу же после первого за две недели выхода на поле Головина, который мучался с голеностопом. Аль-Тамари забежал в штрафную, сместился влево и низом прошил ближний угол. Самое интересное, что он не забивал с апреля. А тут преисполнился и оформил дубль. Спасибо дырявой обороне «Монако».