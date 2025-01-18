Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда Головина в ужасном кризисе. «Монако» из-за дикого «привоза» проиграл худшим в лиге

В 2025 году монегаски до сих пор не побеждали. А сегодня уступили «Монпелье».

Источник: ТАСС

Если бы «Монако» был живым организмом, к нему бы стоило приложить подорожник. Команда с конца ноября победила всего в двух матчах из 11. Сегодня она стала жертвой «Монпелье» — абсолютно худшего представителя Лиги 1 с 9 очками за 17 туров.

В первом тайме «Монако» владел преимуществом и закономерно воплотил его на табло: Керер замкнул подачу Камара с углового. Видимо, монегаски посчитали победу над командой с последнего места решённым делом и расслабились. Разумеется, случился «привоз», это же «Монако»: на 55-й минуте Уаттара слабо покатил мяч вратарю, а Аль-Тамари только этого и ждал — перехват, гол.

Игра монегасков в атаке абсолютно разладилась. «Монпелье», напротив, ожил и точно наработал на второй забитый мяч. Случился он на 82-й минуте — как раз сразу же после первого за две недели выхода на поле Головина, который мучался с голеностопом. Аль-Тамари забежал в штрафную, сместился влево и низом прошил ближний угол. Самое интересное, что он не забивал с апреля. А тут преисполнился и оформил дубль. Спасибо дырявой обороне «Монако».

С появлением россиянина монегаски наконец-то заиграли интересно и плотно насели на соперника. Всё-таки счёт обязывал, да и Александр внёс недостающего креатива. Тем не менее добыть ничью не удалось. Головин получил от статистического портала Sofascore высокую оценку 7,5 за 0,31 ожидаемого ассиста, 17 из 20 точных пасов (85%), два из которых пошли под удар, а также отбор, три удачных попытки дриблинга из трёх и четыре выигранных единоборства из четырёх.

По итогам тура «Монако» с третьего места могут потеснить «Ницца», «Лилль» и «Лион». Любопытно, что 5 января клуб объявил о продлении контракта с Ади Хюттером до 2027 года. Не поторопились ли с решением?

Георгий Илющенко

Монпелье
2:1
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 18
17.01.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
La Mosson
Главные тренеры
Жан-Луи Гассе
Ади Хюттер
Голы
Монпелье
Муса Аль-Таамари
55′
Муса Аль-Таамари
(Арно Норден)
82′
Монако
Тило Керер
(Ламин Камара)
32′
Составы команд
Монпелье
40
Бенжамен Леком
5
Модибо Саньян
27
Бечир Омерагич
29
Энцо Тчато
11
Тежи Саванье
13
Жорис Шотар
3
Иссиага Силла
64′
17
Тео Сент-Люс
47
Яэль Муанга
81′
89′
45
Стефан Дзодич
19
Рабби Нзингула
64′
22
Халил Файад
9
Муса Аль-Таамари
90′
14
Отман Маамма
10
Вахби Хазри
64′
7
Арно Норден
Монако
1
Радослав Маецки
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
88
Сунгуту Магасса
56′
15
Ламин Камара
18
Такуми Минамино
14
Мика Биерет
4
Йордан Тезе
61′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
67′
20
Кассум Уттара
61′
12
Кайю Энрике
7
Элисс Бен Сегир
77′
36
Бриль Эмболо
11
Магнес Аклиуш
61′
33
Люка Мишаль
81′
10
Александр Головин
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
26
4
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
16
7
Фолы
9
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Монпелье
Чемпионат Франции: таблица и календарь