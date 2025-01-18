«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Леон Горецка (20 и 62-я минуты), еще один мяч забил Майкл Олисе (39). В составе «Вольфсбурга» дважды отличился Мохамед Амура (24, 88).