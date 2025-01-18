«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Леон Горецка (20 и 62-я минуты), еще один мяч забил Майкл Олисе (39). В составе «Вольфсбурга» дважды отличился Мохамед Амура (24, 88).
«Бавария», лидирующая в турнирной таблице Бундеслиги, одержала четвертую победу подряд и набрала 45 очков. «Вольфсбург» с 27 баллами располагается на седьмой позиции.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Фрайбургом» 25 января, а «Вольфсбург» днем ранее примет «Хольштайн Киль».
Результаты других матчей:
«Бохум» — «Лейпциг» — 3:3;
«Хайденхайм» — «Санкт-Паули» — 0:2;
«Хольштайн Киль» — «Хоффенхайм» — 1:3;
«Штутгарт» — «Фрайбург» — 4:0.