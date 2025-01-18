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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

Дубль Горецки помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Леон Горецка (20 и 62-я минуты), еще один мяч забил Майкл Олисе (39). В составе «Вольфсбурга» дважды отличился Мохамед Амура (24, 88).

«Бавария», лидирующая в турнирной таблице Бундеслиги, одержала четвертую победу подряд и набрала 45 очков. «Вольфсбург» с 27 баллами располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Фрайбургом» 25 января, а «Вольфсбург» днем ранее примет «Хольштайн Киль».

Результаты других матчей:

«Бохум» — «Лейпциг» — 3:3;

«Хайденхайм» — «Санкт-Паули» — 0:2;

«Хольштайн Киль» — «Хоффенхайм» — 1:3;

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 4:0.

Бавария
3:2
Первый тайм: 2:1
Вольфсбург
Футбол, Германия, Тур 18
18.01.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Ральф Хазенхюттль
Голы
Бавария
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
20′
Майкл Олисе
(Лерой Сане)
39′
Леон Горецка
(Майкл Олисе)
62′
Вольфсбург
Мохамед Амура
24′
Мохамед Амура
(Тиагу Томаш)
88′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
79′
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
83′
9
Гарри Кейн
17
Майкл Олисе
10
Лерой Сане
67′
7
Серж Гнабри
11
Кингсли Коман
75′
42
Джамал Мусиала
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
2
Килиан Фишер
90+5′
4
Константинос Кулиеракис
18
Денис Вавро
21
Йоаким Меле
45+2′
27
Максимилиан Арнольд
9
Мохамед Амура
24
Бенце Дардаи
71′
32
Маттиас Сванберг
31
Янник Герхардт
63′
6
Астер Вранкс
10
Лукас Нмеча
63′
11
Тиагу Томаш
39
Патрик Виммер
61′
71′
23
Йонас Винн
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
10
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Райхель
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Вольфсбург
Чемпионат Германии: таблица и календарь