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Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в чемпионате Франции

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись голами: на 15-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Манес Аклиуш, а на 45+1-й — 19-летний защитник «Ренна» Махамаду Нагида восстановил равновесие. В начале второй половины монегаски отличились дважды. На 52-й минуте забил датчанин Мика Биерит, а на 56-й — россиянин Александр Головин. На 67-й минуте «Ренн» отыграл один мяч усилиями Амина Гуири.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» идет на третьем месте, набрав 34 очка после 19 игр. У «Ренна» 17 баллов и 15-я позиция.

В следующем туре чемпионата страны «Ренн» сыграет на своем поле со «Страсбуром». Встреча состоится 2 февраля. Команды выйдут на поле в 19:15 по московскому времени.

«Монако» сыграет в следующем матче дома с «Осером». Встреча состоится 1 февраля. Команды выйдут на поле в 21:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Монако
3:2
Первый тайм: 1:1
Ренн
Футбол, Франция, Тур 19
25.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Хорхе Сампаоли
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
15′
Мика Биерет
(Ламин Камара)
52′
Александр Головин
(Магнес Аклиуш)
56′
Ренн
Махамаду Надига
45+1′
Амин Гуири
(Секу Фофана)
67′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
11
Магнес Аклиуш
90+4′
14
Мика Биерет
13
Кристиан Мависса
63′
74′
27
Крепин Диатта
6
Денис Закария
58′
88
Сунгуту Магасса
10
Александр Головин
81′
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
81′
7
Элисс Бен Сегир
18
Такуми Минамино
73′
74′
33
Люка Мишаль
Ренн
1
Брис Самба
3
Адриен Трюффер
4
Кристофер Ву
70′
33
Ханс Хатебур
87′
55
Лео Эстигор
6
Азор Матусива
8
Секу Фофана
9
Арно Калимуэндо
43
Махамаду Надига
70′
20
Карлос Андрес Гомес
11
Людовик Блас
85′
62
Мохамед Мейте
17
Джордан Джеймс
54′
10
Амин Гуири
75′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Ренн
Чемпионат Франции: таблица и календарь