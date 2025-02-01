Неймар получил в «Сантосе» 10-й номер, под которым играл Пеле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий Неймар будет выступать в бразильском футбольном клубе «Сантос» под 10-м номером, под которым играл за команду трехкратный чемпион мира Пеле. Об этом сообщает пресс-служба «Сантоса».
30 января 32-летний Неймар объявил о подписании контракта с «Сантосом». Ранее он выступал за клуб с 2009 по 2013 год под 11-м номером.
«Король Пеле, твои желания — для меня приказы. Трон и корона всегда будут твоими, потому что ты вечен. 10-й номер — это будет честью носить священную футболку, которая так много значит для “Сантоса” и мира. Я обещаю сделать все возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле», — сказал Неймар, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Неймар является воспитанником «Сантоса». Всего за клуб он провел 225 матчей, в которых забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи. Вместе с клубом он выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.
Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год, проведя за клуб 496 матчей и забив 504 гола. Вместе с клубом Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, дважды побеждал в Кубке Либертадорес. Он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970) в качестве игрока. Ему принадлежал рекорд по голам за сборную Бразилии (77), который впоследствии побил Неймар. Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
«Сантос» занимает второе место по числу побед в чемпионате Бразилии (8) и проведенных сезонов в высшем дивизионе национального первенства (64). В декабре 2023 года команда впервые в истории вылетела из элиты бразильского футбола, но спустя год сумела в нее вернуться. «Сантос» является трехкратным победителем Кубка Либертадорес — самого престижного клубного турнира Южной Америки. Это рекордный показатель для клубов из Бразилии, столько же побед на счету «Палмейраса», «Гремио», «Фламенго» и «Сан-Паулу».