Неймар получил в «Сантосе» 10-й номер, под которым играл Пеле

«Король Пеле, твои желания — для меня приказы. Трон и корона всегда будут твоими, потому что ты вечен. 10-й номер — это будет честью носить священную футболку, которая так много значит для “Сантоса” и мира. Я обещаю сделать все возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле», — сказал Неймар, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.