Футболист Захарян впервые сыграл за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне

30 июля стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой, 5 и 13 января Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матчи Кубка Испании и чемпионата страны соответственно, но после этого из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав. 28 января футболист вернулся в общую группу.