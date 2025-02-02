Футболист Захарян впервые сыграл за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Осасуны». У победителей голы забил Анте Будимир (34-я и 74-я минуты). В составе проигравших отличился Орри Оускарссон (90+4). Будимир стал лучшим бомбардиром «Осасуны», доведя количество голов за клуб до 62. Хорват обошел испанца Роберто Торреса с 60 голами.
Захарян вышел на замену на 78-й минуте вместо Микеля Оярсабаля. Для россиянина этот матч стал первым в нынешнем сезоне.
30 июля стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой, 5 и 13 января Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матчи Кубка Испании и чемпионата страны соответственно, но после этого из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав. 28 января футболист вернулся в общую группу.
Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 40 матчах различных турниров.
«Осасуна» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» — 10-е. На счету команды 30 и 28 очков соответственно. В следующем туре «Осасуна» 10 февраля сыграет в гостях против «Мальорки», «Реал Сосьедад» днем ранее примет «Эспаньол».