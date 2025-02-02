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Футболист Захарян впервые сыграл за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне

Россиянин вышел на замену на 78-й минуте матча с «Осасуной».

Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Осасуны». У победителей голы забил Анте Будимир (34-я и 74-я минуты). В составе проигравших отличился Орри Оускарссон (90+4). Будимир стал лучшим бомбардиром «Осасуны», доведя количество голов за клуб до 62. Хорват обошел испанца Роберто Торреса с 60 голами.

Захарян вышел на замену на 78-й минуте вместо Микеля Оярсабаля. Для россиянина этот матч стал первым в нынешнем сезоне.

30 июля стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой, 5 и 13 января Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матчи Кубка Испании и чемпионата страны соответственно, но после этого из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав. 28 января футболист вернулся в общую группу.

Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 40 матчах различных турниров.

«Осасуна» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» — 10-е. На счету команды 30 и 28 очков соответственно. В следующем туре «Осасуна» 10 февраля сыграет в гостях против «Мальорки», «Реал Сосьедад» днем ранее примет «Эспаньол».

Осасуна
2:1
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 22
2.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Иманоль Альгуасиль
Голы
Осасуна
Анте Будимир
(Аймар Орос)
34′
Анте Будимир
(Рубен Гарсия)
74′
Реал Сосьедад
Орри Стейнд Оскарссон
(Шеральдо Беккер)
90+4′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
70′
12
Хесус Аресо
22
Энцо Бойомо
24
Алехандро Катена
7
Хон Монкайола
10
Аймар Орос
3
Хуан Крус
71′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
6
Лукас Торро
16′
71′
18
Икер Муньос
14
Рубен Гарсия
86′
19
Брайан Сарагоса
11
Кике Барха
57′
23
Абель Бретонес
17
Анте Будимир
63′
86′
9
Рауль Гарсия
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
12
Хави Лопес
21
Найеф Агерд
27
Хон Арамбуру
4
Мартин Субименди
24
Лука Сучич
90+6′
5
Игор Субельдия
39′
78′
6
Ариц Элустондо
14
Такэфуса Кубо
78′
8
Арсен Захарян
16
Хон Оласагасти
59′
66′
23
Брайс Мендес
7
Андер Барренечеа
66′
9
Орри Стейнд Оскарссон
10
Микель Ойярсабаль
78′
11
Шеральдо Беккер
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
10
Фолы
8
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании: таблица и календарь