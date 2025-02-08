«Манчестер Юнайтед» вышел в пятый раунд Кубка Англии по футболу

В составе победителей голы забили Джошуа Зиркзе (68-я минута) и Гарри Магуайр (90+3). У «Лестера» отличился Бобби Декордова-Рид (42). Соперник «Манчестер Юнайтед» по пятому раунду определится позднее.
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Лестеру» во всех турнирах с 16 октября 2021 года, тогда команда уступила на выезде в чемпионате Англии со счетом 2:4. После этого «Манчестер Юнайтед» одержал пять побед, один раз команды сыграли вничью.
С 29 ноября 2024 года пост главного тренера «Лестера» занимает нидерландец Руд ван Нистелрой. 28 октября 2024 года он был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», под его руководством команда во всех турнирах одержала три победы и один раз сыграла вничью, одна из побед была одержана в Кубке лиги над «Лестером» (5:2). Ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» 11 ноября 2024 года, главным тренером команды стал португалец Рубен Аморим. В качестве игрока ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год и стал в составе команды чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Кубка лиги.
«Манчестер Юнайтед» является действующим обладателем Кубка Англии, всего команда выигрывала трофей 13 раз. «Лестер» выиграл свой единственный Кубок Англии в 2021 году, четырежды команда играла в финале турнира. Рекордсменом по числу побед в кубке является «Арсенал», выигрывавший трофей 14 раз.