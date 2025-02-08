«Манчестер Юнайтед» вышел в пятый раунд Кубка Англии по футболу

С 29 ноября 2024 года пост главного тренера «Лестера» занимает нидерландец Руд ван Нистелрой. 28 октября 2024 года он был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», под его руководством команда во всех турнирах одержала три победы и один раз сыграла вничью, одна из побед была одержана в Кубке лиги над «Лестером» (5:2). Ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» 11 ноября 2024 года, главным тренером команды стал португалец Рубен Аморим. В качестве игрока ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год и стал в составе команды чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Кубка лиги.