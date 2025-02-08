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«Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в 21-м туре Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вольфсбург» и леверкузенский «Байер».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Матч завершился со счётом 0:0.

В течение всего матча обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 21 сыгранного матча «Вольфсбург» располагается на восьмой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 30 очков. Леверкузенский «Байер» находится на втором месте, заработав 46 очков за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (54).

Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Германия, Тур 21
8.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Volkswagen Arena
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль
Хаби Алонсо
Составы команд
Вольфсбург
29
Мариус Мюллер
4
Константинос Кулиеракис
90+7′
18
Денис Вавро
21
Йоаким Меле
75′
27
Максимилиан Арнольд
9
Мохамед Амура
2
Килиан Фишер
90′
3
Себастьян Борнау
32
Маттиас Сванберг
90′
6
Астер Вранкс
11
Тиагу Томаш
73′
7
Андреас Сков Ольсен
23
Йонас Винн
90′
31
Янник Герхардт
39
Патрик Виммер
90′
17
Кевин Беренс
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
5
Марио Эрмосо
23
Норди Мукьеле
77′
8
Роберт Андрих
37′
34
Гранит Джака
13
Артур
60′
30
Джереми Фримпонг
24
Алейкс Гарсия
60′
10
Флориан Вирц
19
Натан Телла
76′
16
Эмилиано Буэндия
22
Виктор Бонифейс
15′
75′
14
Патрик Шик
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
7
Фолы
8
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Вольфсбург
Чемпионат Германии: таблица и календарь