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«Вильярреал» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в 23-м туре Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Вильярреал».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте, отличился полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. На 66-й минуте Айосе Перес удвоил преимущество гостей. На 84-й минуте Ману Фустер отыграл один мяч.

После 23 сыгранных матчей «Лас-Пальмас» располагается на 15-й строчке в чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Вильярреал» находится на пятом месте, заработав 40 очков за аналогичное количество встреч.

Лас-Пальмас
1:2
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 23
8.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Gran Canaria
Главные тренеры
Диего Мартинес
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Лас-Пальмас
Ману Фустер
(Оливер Макберни)
84′
Вильярреал
Алекс Баэна
(Серхи Кардона)
53′
Айосе Перес
(Алекс Баэна)
66′
Составы команд
Лас-Пальмас
1
Яспер Силлессен
3
Мика Мармоль
37′
15
Скотт Маккенна
55′
5
Хави Муньос
90+9′
10
Альберто Молейро
90+10′
16
Оливер Макберни
6
Энди Пельмар
61′
14
Ману Фустер
4
Алекс Суарес
87′
85′
28
Хуанма Эрсог
21
Стефан Байчетич
78′
2
Марвин Парк
12
Энцо Луаодис
61′
18
Вити Росада
19
Сандро Рамирес
40′
85′
11
Бенито Рамирес
Вильярреал
13
Диего Конде
8
Хуан Фойт
23
Серхи Кардона
33′
18
Папе Гей
15
Тьерно Барри
5
Вилли Камбвала
79′
2
Логан Коста
17
Кико Фемения
46′
26
Пабло Наварро
14
Санти Комесанья
38′
46′
10
Даниэль Парехо
16
Алекс Баэна
90′
90′
4
Эрик Байи
21
Йереми Пино
76′
9
Тейджон Бьюкенен
22
Айосе Перес
68′
19
Николя Пепе
Статистика
6
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
12
Фолы
12
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
Лас-Пальмас
Чемпионат Испании: таблица и календарь