«Вильярреал» в гостях обыграл «Лас-Пальмас» в 23-м туре Ла Лиги

Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 53-й минуте, отличился полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. На 66-й минуте Айосе Перес удвоил преимущество гостей. На 84-й минуте Ману Фустер отыграл один мяч.
После 23 сыгранных матчей «Лас-Пальмас» располагается на 15-й строчке в чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Вильярреал» находится на пятом месте, заработав 40 очков за аналогичное количество встреч.