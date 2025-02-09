«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. «Реал» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
В составе «Реала» гол забил Килиан Мбаппе (50-я минута). У «Атлетико» отличился Хулиан Альварес (35, с пенальти).
Команды провели 238-й очный матч в истории, в 63-й раз встреча завершилась вничью. На счету «Реала» 116 побед, «Атлетико» был сильнее 59 раз. «Реал» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с 27 февраля 2016 года, тогда «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, команда набрала 50 очков. «Атлетико» идет вторым с 49 очками. В следующем туре «Реал» 15 февраля на выезде сыграет с «Осасуной», «Атлетико» в этот же день примет «Сельту».
В других матчах игрового дня «Сельта» дома со счетом 3:2 переиграла «Бетис», «Атлетик» одержал крупную домашнюю победу над «Жироной» (3:0), «Вильярреал» в гостях был сильнее «Лас-Пальмаса» (2:1).