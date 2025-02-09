«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу

Команды провели 238-й очный матч в истории, в 63-й раз встреча завершилась вничью. На счету «Реала» 116 побед, «Атлетико» был сильнее 59 раз. «Реал» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с 27 февраля 2016 года, тогда «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.