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«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. «Реал» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе «Реала» гол забил Килиан Мбаппе (50-я минута). У «Атлетико» отличился Хулиан Альварес (35, с пенальти).

Команды провели 238-й очный матч в истории, в 63-й раз встреча завершилась вничью. На счету «Реала» 116 побед, «Атлетико» был сильнее 59 раз. «Реал» не проигрывает «Атлетико» на своем поле с 27 февраля 2016 года, тогда «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, команда набрала 50 очков. «Атлетико» идет вторым с 49 очками. В следующем туре «Реал» 15 февраля на выезде сыграет с «Осасуной», «Атлетико» в этот же день примет «Сельту».

В других матчах игрового дня «Сельта» дома со счетом 3:2 переиграла «Бетис», «Атлетик» одержал крупную домашнюю победу над «Жироной» (3:0), «Вильярреал» в гостях был сильнее «Лас-Пальмаса» (2:1).

Реал
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 23
8.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Диего Симеоне
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
50′
Атлетико
Хулиан Альварес
35′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
25′
80′
6
Эдуардо Камавинга
11
Родригу
88′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
81′
10
Лука Модрич
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
45+4′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Гризманн
15
Хави Галан
49′
64′
16
Науэль Молина
5
Родриго де Пауль
77′
10
Анхель Корреа
12
Самуэл Лино
64′
23
Рейнилдо Мандава
19
Хулиан Альварес
81′
9
Александр Серлот
90+2′
22
Джулиано Симеоне
64′
6
Коке
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
14
Фолы
12
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь