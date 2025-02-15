Сафонов может сыграть с «Тулузой», Доннарумма не включен в заявку на матч Лиги 1

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.