Сафонов может сыграть с «Тулузой», Доннарумма не включен в заявку на матч Лиги 1

Об этом информирует аккаунт «Пари Сен-Жермен» в соцсети Х (ранее Twitter).
При этом в заявку парижского клуба внесён российский голкипер Матвей Сафонов. Также в неё попал вратарь Арнау Тенас.
Матч между «Тулузой» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Тулуза». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:05 мск.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.