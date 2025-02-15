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Сафонов может сыграть с «Тулузой», Доннарумма не включен в заявку на матч Лиги 1

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не был включён в заявку команды на грядущий матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой», который состоится сегодня, 15 февраля.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

Об этом информирует аккаунт «Пари Сен-Жермен» в соцсети Х (ранее Twitter).

При этом в заявку парижского клуба внесён российский голкипер Матвей Сафонов. Также в неё попал вратарь Арнау Тенас.

Источник: Соцсети

Матч между «Тулузой» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Тулуза». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:05 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

ПСЖ
Тулуза
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