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«Монако» без Головина разгромил «Нант» в матче Лиги 1

«Монако» без Головина разгромил «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Монако» разгромил «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей хет-трик оформил Мика Биерит (45, 54, 65-я минуты), дубль в активе Джорджа Иленихены (81, 90+5), также отличились Такуми Минамино (45+1) и Элисс Бен-Сегир (49). У гостей мяч забил Матисс Аблин (5).

На 8-й минуте красную карточку получил футболист «Нанта» Николя Козза.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы приводящей мышцы бедра.

«Монако» (40 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (21) располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Монако» 22 февраля на выезде сыграет с «Лиллем», а «Нант» 23 февраля примет «Ланс».

Монако
7:1
Первый тайм: 2:1
Нант
Футбол, Франция, Тур 22
15.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Антуан Комбуаре
Голы
Монако
Мика Биерет
(Такуми Минамино)
44′
Такуми Минамино
(Ламин Камара)
45′
Элисс Бен Сегир
(Такуми Минамино)
49′
Мика Биерет
54′
Мика Биерет
64′
Джордж Иленихенья
(Кайю Энрике)
81′
Джордж Иленихенья
(Али Аль-Мусрати)
90+5′
Нант
Матти Аблен
(Мозес Саймон)
4′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
85′
7
Элисс Бен Сегир
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
8
Али Аль-Мусрати
11
Магнес Аклиуш
78′
33
Люка Мишаль
15
Ламин Камара
61′
21
Джордж Иленихенья
18
Такуми Минамино
61′
27
Крепин Диатта
14
Мика Биерет
83′
28
Мамаду Кулибали
Нант
16
Антони Лопеш
3
Николя Козза
8′
4
Николя Паллуа
24
Сайду Соу
98
Кельвен Амьян
8
Йоханн Лепено
21
Жан-Шарль Кастеллетто
46′
11
Маркюс Коко
5
Педро Чиривелья
88′
66
Луи Леру
6
Дуглас Аугусту
67′
17
Мешак Элиа
27
Мозес Саймон
67′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
39
Матти Аблен
45′
67′
62
Баэреба Гирасси
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
18
Фолы
9
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Нант
Чемпионат Франции: таблица и календарь