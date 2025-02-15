«Монако» без Головина разгромил «Нант» в матче Лиги 1

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Монако» разгромил «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей хет-трик оформил Мика Биерит (45, 54, 65-я минуты), дубль в активе Джорджа Иленихены (81, 90+5), также отличились Такуми Минамино (45+1) и Элисс Бен-Сегир (49). У гостей мяч забил Матисс Аблин (5).
На 8-й минуте красную карточку получил футболист «Нанта» Николя Козза.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы приводящей мышцы бедра.
«Монако» (40 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (21) располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Монако» 22 февраля на выезде сыграет с «Лиллем», а «Нант» 23 февраля примет «Ланс».