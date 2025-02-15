«Монако» без Головина разгромил «Нант» в матче Лиги 1

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей хет-трик оформил Мика Биерит (45, 54, 65-я минуты), дубль в активе Джорджа Иленихены (81, 90+5), также отличились Такуми Минамино (45+1) и Элисс Бен-Сегир (49). У гостей мяч забил Матисс Аблин (5).